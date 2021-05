Conti correnti, nuovo salasso: in arrivo il temuto aumento del canone

18 maggio 2021 a

Banca Widiba si adegua all'andamento del mercato ed aumenta il canone dei conti correnti dal 15 luglio dopo l'invio di una lettera ai propri correntisti. Cambia molto nel mondo bancario. "A decorrere dal 15 luglio 2021, le condizioni economiche applicate al suo conto corrente in euro saranno modificate nei termini risultanti dalle tabelle seguenti (le modifiche vengono identificate a mezzo di scrittura in grassetto)”, fa sapere Widiba Le modifiche interesseranno tutti e tre i pacchetti disponibili: Smart, Premium e Top: come riportato da finanzaonline, se il canone trimestrale del pacchetto Smart rimane pari a zero, quello del pacchetto Premium viene più che raddoppiato, passando da 5 euro aa 10,50 euro, mentre il canone trimestrale del pacchetto Top passa da 10 a 15 euro.

"Gentile cliente, negli ultimi anni profonde modifiche hanno interessato il mercato monetario e il sistema economico nel suo complesso e Banca Widiba si è trovata ad affrontare un incremento via via maggiore del costo di gestione della raccolta del denaro depositato dai propri clienti. Le condizioni di mercato sono mutate in modo significativo, tanto da compromettere l’equilibrio tra il costo per la Banca del servizio offerto e le condizioni economiche applicate ai conti correnti”, scrive Widiba. "I due fattori che maggiormente hanno influito sono: la riduzione dei tassi d’interesse di mercato in un quadro di perdurante debolezza dell’economia (specie a livello europeo) e gli oneri incrementali connessi alla normativa in tema di tutela dei depositanti", si legge nella lettera.

Anche UniCredit vedrà un aumento del 33% sul proprio canone mensile dal 1° luglio e Fineco che, con un'iniziativa unica, ha annunciato la chiusura dei conti con oltre 100mila euro e in assenza di investimenti o prestiti con la stessa banca. Anche banca Ing, che ha deciso di chiudere tutte e 63 le proprie casse bancomat (dal 1°luglio) a favore della digitalizzazione che avanza a discapito dei contanti dicendo addio, di fatto, al cash. In Germania Deutsche Bank ha deciso di chiudere ben 150 filiali entro il 2021 e consentirà consentirà ai dipendenti di lavorare da casa fino a tre giorni alla settimana, una volta riaperti gli uffici.

