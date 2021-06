Tlc Telecomunicazioni, installare la fibra ottica non è più un problema

23 giugno 2021 a

a

a

Tlc Telecomunicazioni è una piccola compagnia telefonica nazionale specializzata in progetti su misura di connessioni ultraveloci per aziende ed enti, che garantiscono performance superiori. Tlc Telecomunicazioni è una giovane azienda fondata nel 2005 da Giuseppe Del Prete specializzata nella fibra ottica, in particolare “a progetto”, cioè su misura nelle zone dove la fibra non è ancora arrivata, con posa in opera della stessa attraverso uno scavo stradale dedicato al singolo cliente e soluzioni avanzate di comunicazione integrata (Centralino Cloud, Backup dati con mantenimento ip) Una piccola compagnia telefonica partita da Formia, in provincia di Latina e ora attiva su tutto il territorio nazionale, che punta tutto sulla qualità del servizio, come ad esempio una banda minima garantita e la personalizzazione cliente per cliente. «Il nostro target sono le piccole-medie aziende», dichiara Del Prete, CEO di Tlc Telecomunicazioni, «a loro offriamo un servizio all’avanguardia, una persona che li segue nel percorso con noi e soprattutto una personalizzazione dei nostri servizi sulla base di ogni singola esigenza».

Banda minima garantita

Perché non tutte le linee sono uguali: «La fibra ottica è come una tubatura d’acqua», spiega Del Prete, «Se in queste tubature passa poca acqua o sono bucate, il servizio che arriverà all’utente sarà inesistente, molto scarso o discontinuo. Se invece sono riempite e ben manutenute il servizio che arriverà al cliente sarà eccellente. Noi di Tlc Telecomunicazioni progettiamo e riserviamo un quantum di banda per ogni cliente. Quanti fanno lo stesso? È per questo motivo che su taluni prodotti possiamo risultare all’apparenza più costosi. Ma la differenza di costo è dovuta a come illuminiamo la rete, quindi alle performance nettamente migliori che offriamo rispetto alla concorrenza. Noi, per la clientela Top Business, non vogliamo fare numeri, ma qualità».

Progetti su misura

Spesso il problema per le aziende di qualsiasi dimensione è la loro localizzazione in aree non ancora coperte dalla fibra ottica che le costringono a livelli scadenti di connessione. E se dieci anni fa questi livelli potevano essere sufficienti, oggi con l’estrema digitalizzazione di ogni attività aziendale (si pensi ad esempio ai gestionali remotizzati e in cloud) rischia di diventare un gap non indifferente. Ecco perché il 99% delle medio-grandi aziende clienti di Tlc Telecomunicazioni ha sottoscritto un accordo di “fibra a progetto”. «Abbiamo fatto tantissima strada, accumulando esperienza», afferma Del Prete. «Ciò ci ha portato a specializzarci sulla fibra ottica, puntando in particolare sullo sviluppo di progetti di posa in opera e di implementazione di servizi avanzati per le aziende come il centralino virtualizzato multi-sede, la sicurezza delle telecomunicazioni, il backup per i clienti non interrompibili, che ci hanno permesso di farci spazio in un settore dominato dalle grandi compagnie telefoniche».

Servizi avanzati

Oggi Tlc Telecomunicazioni conta un centinaio di addetti tra personale dipendente e collaboratori (agenti e tecnici), circa seimila clienti tra cui circa 50 linee “a progetto” per grandi aziende. L’azienda offre schemi di doppio e triplo backup che tutelano i clienti in caso di stop obbligato. Per le piccole e medie imprese, oltre alla fornitura di fibra ottica simmetrica garantita (stessa ampiezza di banda sia in download che in upload) di elevate prestazioni (da 100 Mb in su), Tlc Telecomunicazioni offre anche un servizio all’avanguardia e soprattutto personalizzato, che comprende centralino virtuale in cloud, linea Vpn protetta per la trasmissione dei dati, remotizzazione del desktop aziendale, installazione e assistenza. «Ogni azienda è diversa», sottolinea Del Prete, «quindi noi ci sediamo al tavolo con ogni singolo cliente confezionandogli un pacchetto su misura. E soprattutto serviamo clienti dove c’era assenza di rete e abbiamo dovuto scavare per portarla, ottenere permessi pubblici e quant’altro era necessario».

Numero verde: 800132824

Web: www.tlctel.com

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.