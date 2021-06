"Il digitale incartato", l'appuntamento sul futuro dell'informazione. Sallusti, Senaldi, Bechis: ecco tutti i nomi

26 giugno 2021 a

Al via "Il digitale incartato", il convegno che pone al centro il futuro dell'informazione. Quella del 30 giugno alle ore 11.30 sarà un'occasione unica di ascoltare direttamente dai protagonisti del panorama editoriale della carta stampata e del mondo digitale quale scenario si delinea. Coordinati da Alessandro Sallusti e Pietro Senaldi, direttore responsabile e condirettore di Libero Quotidiano, ne discutono Klaus Davi, mass mediologo, Franco Bechis direttore de Il Tempo. Tante le domande che verranno poste, tra queste se "La carta ha un ruolo o soltanto un destino segnato?", "Il digitale divora ogni traccia del passato o integra e completa?" e se "può esistere un’informazione digitale autorevole o troviamo approfondimenti e opinioni solo sugli old media?". Appuntamento, dunque, in streaming sul sito di Libero.

A contribuire al dibattito anche Paolo Liguori (direttore TGcom24), Claudio Cerasa (direttore Il Foglio), Layla Pavone (Chief Innovation marketing and Communication Office di Digital Magics), Monica Belgeri (direttore Commerciale Il Fatto Quotidiano) Peter Gomez (direttore ilfattoquotidiano.it), Marcello Foa (presidente RAI), Giorgia Meloni (Segretario FdI), Maurizio Costanzo (giornalista, autore), Alessia Lautone (direttore LaPresse), Massimo Martinelli (direttore Il Messaggero), Filippo Facci (giornalista Libero Quotidiano), Giovanni Floris (giornalista LA7), Gennaro Sangiuliano (direttore TG2), Gian Marco Chiocci (direttore AdnKronos), Davide Parenzo (giornalista).

