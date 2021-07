Philip Morris International annuncia di aver siglato un accordo per acquisire Vectura Group plc

09 luglio 2021 a

L'acquisizione accelera la strategia di Philip Morris International verso il business oltre la nicotina ed espande lo sviluppo della sua catena produttiva nel campo delle terapie da inalazione

Roma, 9 luglio 2021 - Philip Morris International (PMI) (NYSE: PM) ha annunciato oggi di aver siglato un accordo con il board di Vectura Group plc (Vectura) (LSE: VEC) sui termini economici di un’offerta per acquisire Vectura per un valore societario pari a 852 milioni di sterline (circa 1,2 miliardi di dollari statunitensi ). Secondo i termini dell'acquisizione, gli azionisti di Vectura avrebbero diritto a ricevere 150 pence per azione, con un rialzo del 46% rispetto alla quotazione di Vectura pre-dividendo di 103 pence registrata in data 25 maggio 2021 .

"La strategia Beyond Nicotine di PMI, annunciata a febbraio, esprime la chiara ambizione di valorizzare la nostra esperienza nell'inalazione e nell'aerosolizzazione anche in campi diversi, tra cui la somministrazione di farmaci per via respiratoria e il selfcare wellness, con l'obiettivo di raggiungere almeno 1 miliardo di dollari di ricavi netti entro il 2025", ha dichiarato Jacek Olczak, Chief Executive Officer. "L'acquisizione di Vectura, a seguito dell'accordo recentemente annunciato per l'acquisizione di Fertin Pharma, ci permetterà di accelerare questo percorso, ampliando le nostre capacità nelle formulazioni innovative di prodotti per via inalatoria e orale, al fine di assicurare crescita nel lungo periodo e ritorni economici".

"Il mercato delle terapie per via inalatoria è ampio e in rapida crescita, con un significativo potenziale di espansione in nuove aree di applicazione. PMI dispone di una forte esperienza nel campo della scienza e delle risorse finanziarie necessarie per consentire al team esperto di Vectura di realizzare un'ambiziosa strategia a lungo termine. Insieme, PMI e Vectura possono guidare questa categoria globale, portando benefici ai pazienti, ai consumatori, alla salute pubblica e a tutta la società".

Vectura è un fornitore di soluzioni innovative per la somministrazione di farmaci per via inalatoria che permettono ai partner di offrire i loro farmaci ai pazienti. L'azienda ha tredici prodotti chiave per via inalatoria e undici per via non inalatoria commercializzati da importanti partner farmaceutici globali, oltre a un portafoglio diversificato di partnership per farmaci in sviluppo clinico. Nel 2020, Vectura ha generato un fatturato netto di 191 milioni di sterline (circa 245 milioni di dollari statunitensi ). Il valore della transazione rappresenta un multiplo di circa 14 volte l'EBITDA 2020 di Vectura.

Grazie all’acquisizione di Vectura, PMI sarà in grado di:

• Accedere a competenze avanzate nel campo farmaceutico per fornire una vasta gamma di terapie inalatorie complesse;

• Implementare nella propria organizzazione capitale umano, tecnologie, infrastrutture di alta qualità e un profondo know-how nello sviluppo e nell'analisi dei sistemi inalatori e del design del dispositivo, nella combinazione farmaco/dispositivo e nella gestione dei processi e sistemi farmaceutici. Questa combinazione esalterà le competenze esistenti di PMI nel campo life sciences, dell'innovazione del prodotto e in campo clinico;

• Includere un team di gestione esperto, supportato da più di 200 scienziati specializzati, che supporterà PMI nel processo di sviluppo delle sue attività healthcare e wellness;

• Grazie anche all’annunciato accordo per l'acquisizione di Fertin Pharma, disporre di un portafoglio completo in termini di possibilità di sviluppo - che copra formulazioni innovative di prodotti per inalazione e orali - per soddisfare le ambizioni di business "Beyond Nicotine", in linea con le priorità chiave in materia di sostenibilità.

PMI ritiene che, insieme, le aziende potranno creare una catena interamente di proprietà per la realizzazione di un ampio portfolio di prodotti in diversi settori, nelle categorie dei farmaci da prescrizione e da banco (OTC) che completeranno l'attività CDMO di Vectura e il servizio clienti esistente. PMI ritiene, inoltre, che le sue tecnologie di aerosolizzazione "Beyond Nicotine" e la sua pipeline di sviluppo forniranno ulteriore prevedibilità, stabilità e sicurezza per il futuro di Vectura. Nel febbraio di quest'anno, PMI ha annunciato l’obiettivo di generare entro il 2025 più del 50% dei ricavi netti totali da prodotti senza combustione.

PMI ha anche annunciato l’obiettivo di generare entro il 2025 almeno 1 miliardo di dollari di ricavi netti dai prodotti "Beyond Nicotine".

"Siamo entusiasti dell'annuncio di oggi e della prospettiva che Vectura si unisca alla famiglia PMI come business unit autonoma, formando la spina dorsale della nostra attività dedicata alle terapie inalatorie 'Beyond Nicotine'", ha detto Jorge Insuasty, Chief Life Sciences Officer. "L'acquisizione proposta accelererà significativamente i nostri sforzi di sviluppo in questo settore. Grazie all’esperienza di Vectura nel campo terapeutico inalatorio, PMI e Vectura avranno l'opportunità di intraprendere insieme lo sviluppo e l'eventuale commercializzazione di combinazioni innovative di farmaci inalabili e dispositivi".

PMI considera la presenza e la continuità del team di gestione di Vectura come una parte cruciale del valore dell'azienda e degli ambiziosi obiettivi strategici a lungo termine di PMI.

PMI finanzierà la transazione con la liquidità esistente e prevede di chiudere tale transazione nella seconda metà del 2021, soggetta al voto degli azionisti e all'approvazione delle autorità di regolamentazione competenti. PMI si aspetta che l'impatto dell'acquisizione sul suo EPS diluito rettificato per l'intero anno 2021 sia irrilevante.

Note:

• Prodotti terapeutici per via inalatoria: una sottoarea della somministrazione di farmaci per via respiratoria che si riferisce a trattamenti che vengono respirati per via orale, che possono fornire una biodisponibilità/consegna della cura più rapida, un'insorgenza più rapida dell'effetto e/o un profilo di sicurezza superiore rispetto allo standard di cura.

• Selfcare wellness: include prodotti botanici e di altro tipo, integratori e soluzioni da banco che permettono ai consumatori di prendersi cura del proprio benessere fisico, mentale ed emotivo.

Dichiarazioni previsionali e cautelative

Dichiarazioni in questo comunicato stampa che non sono strettamente storiche, comprese le dichiarazioni riguardanti la proposta di acquisizione di Vectura, il calendario previsto per il completamento della transazione, i futuri risultati finanziari e operativi, i benefici e le sinergie della transazione, opportunità future per le attività combinate e qualsiasi altra dichiarazione riguardante eventi o sviluppi che riteniamo o prevediamo accadranno o potrebbero verificarsi in futuro, possono essere dichiarazioni "previsionali" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995 e comportano una serie di rischi e incertezze. Esistono numerosi fattori importanti che potrebbero far sì che gli eventi effettivi differiscano sostanzialmente da quelli suggeriti o indicati da tali dichiarazioni previsionali e non si dovrebbe fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali. Questi fattori includono rischi e incertezze relativi, tra l'altro: (1) all'incapacità di concludere l'operazione in modo tempestivo; (2 ) all'impossibilità di completare l'acquisizione a causa del mancato ottenimento dell'approvazione da parte degli azionisti Vectura dell'offerta di PMI o del mancato rispetto di altre condizioni per completare l'acquisizione, comprese eventuali approvazioni normative richieste; (3) alla mancata chiusura della transazione per qualsiasi altro motivo; (4) alla possibilità che l'integrazione delle attività di Vectura con quelle di PMI possa essere più difficile e/o richiedere più tempo del previsto e che tale integrazione potrebbe non accelerare l'ingresso desiderato di PMI in ulteriori piattaforme senza fumo e oltre la nicotina con la rapidità prevista; (5) alla possibilità che l'integrazione di Vectura in PMI possa essere più costosa del previsto e possa avere risultati negativi imprevisti relativi a Vectura o sulle attività esistenti di PMI; (6) all'impossibilità di accedere a tecnologie proprietarie differenziate e a competenze di sviluppo farmaceutico come anticipato dall'acquisizione di Vectura; (7) all'effetto dell'annuncio dell'offerta di PMI di acquisire Vectura sui rispettivi rapporti commerciali, risultati operativi e affari generali di PMI, Vectura o della società combinata; (8) ai rischi associati a contratti di terze parti contenenti consenso e/o altre disposizioni che possono essere attivate dall’acquisto proposto; (9) agli effetti negativi dell'annuncio o del perfezionamento dell'acquisizione sul prezzo di mercato delle azioni ordinarie di PMI; (10) alla capacità di PMI di trattenere e assumere personale chiave di Vectura; e (11) ad altri fattori che possono influenzare i risultati futuri della società combinata descritti nella sezione intitolata "Fattori di rischio" nella relazione annuale di PMI sul modulo 10-K per l'anno fiscale terminato il 31 dicembre 2020, sul modulo 10-Q di PMI per il trimestre conclusosi il 31 marzo 2021 e su altri documenti di PMI depositati presso la Securities and Exchange Commission. Le dichiarazioni previsionali qui contenute si riferiscono solo alla data del presente documento e PMI non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere alcuna dichiarazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, eventi e sviluppi futuri o altro, ad eccezione di quanto richiesto dalla legge.



Philip Morris International: costruiamo un futuro senza fumo

Philip Morris International (PMI) sta guidando la trasformazione del mondo del tabacco: vuole creare un futuro senza fumo con lo scopo di sostituire le sigarette a beneficio di tutti quei fumatori adulti che altrimenti continuerebbero a fumare, della società, dei suoi dipendenti, degli azionisti. PMI è tra le aziende leader nel mercato dei tabacchi lavorati, dei prodotti senza combustione – inclusi i loro dispositivi elettronici e gli accessori – e degli altri prodotti contenenti nicotina commercializzati al di fuori del mercato statunitense. Inoltre, PMI fornisce su licenza ad Altria Group Inc. i prodotti senza combustione e i relativi dispositivi elettronici per la vendita all’interno del mercato statunitense, autorizzata dalla Food and Drug Administration. PMI sta costruendo il proprio futuro grazie alla categoria dei prodotti senza fumo che, seppure non siano privi di rischi, rappresentano una valida alternativa al fumo di sigaretta. Grazie alle competenze multidisciplinari impiegate nello sviluppo dei suoi prodotti, alle infrastrutture all’avanguardia e alla validazione della ricerca scientifica, PMI vuole assicurarsi che i suoi prodotti senza combustione possano incontrare le preferenze dei suoi consumatori e i rigorosi requisiti previsti dalla legge. Il portfolio di prodotti senza fumo IQOS include prodotti a tabacco riscaldato e vaporizzatori di nicotina. Al 31 marzo 2021, IQOS è disponibile in 66 mercati – a livello nazionale o solo in alcune città – e si stima che circa 14 milioni di fumatori adulti nel mondo siano già passati ad IQOS e abbiano smesso di fumare sigarette. Per ulteriori informazioni si può visitare www.pmi.com e www.pmiscience.com

