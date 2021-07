Variante Delta, il segnale dalle Borse: "Arriva lo tsunami", Europa travolta di nuovo?

20 luglio 2021 a

a

a

La variante Delta del Covid non solo fa salire i contagi. Affonda anche le Borse europee, che bruciano in un giorno 240 miliardi con Milano maglia nera, in perdita del 3,34, e cessioni ingenti anche per Parigi, Londra, Francoforte e Madrid. Un esito che - come riporta il Giorno - preoccupa le cancellerie europee e internazionali sui rischi di una nuova frenata della ripresa in corso.

"Nei peggiori paradisi fiscali". Lo scandalo che travolge Moderna: ecco dove finiscono i miliardi incassati grazie al vaccino

"La variante Delta manda a picco le Borse? E ci credo. Se invece dei dati scientifici si fa allarmismo infondato non si fa il bene dell’Italia e dell’Europa", ha commentato Matteo Salvini. Per calmare gli animi, la presidente della Bce Christine Lagarde è stata costretta a a rassicurare i mercati sul prolungamento delle politiche accomodanti per tutto il tempo che sarà necessario. Gli Usa, comunque, non se la passano meglio: in profondo rosso Wall Street con perdite dell’ordine del 2,63%, lo S&P 500 che segna meno 2,08% e il Nasdaq che cade dell’1,41%.

A pesare, però, non sarebbe solo il Covid: i mercati risentono anche del tonfo del petrolio dopo l’accordo all’Opec per un aumento della produzione e del riaccendersi dei timori di inflazione. "L’aumento dei prezzi era atteso e sarà temporaneo. Restiamo comunque vigili", ha dichiarato il presidente americano Joe Biden. A pagare il prezzo più alto sono i titoli legati al turismo e all’intrattenimento. E infatti ad accusare perdite maggiori sono le compagnie aeree, come Lufthansa, ma anche il gigante delle sale cinematografiche Amc che arriva a perdere oltre il 10%. Il problema, spiegano gli analisti, è che "il mercato sta realizzando che ci stiamo muovendo da una chiara ripresa verso qualcosa di più incerto".

Fisco, l'ultima rapina: Imu, dovrà pagare anche chi non ha più una casa, ecco chi viene stangato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.