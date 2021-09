Bill Gates si compra gli hotel Four Seasons, complottisti-Covid in delirio: "Ecco cosa c'è dietro"

09 settembre 2021 a

Complottisti in delirio. Tutta "colpa", ancora una volta, di Bill Gates, l'uomo nel mirino e al centro di ogni sorta di delirio, in particolare da che pandemia fu. La ragione del delirio? Presto detto: il cofondatore di Microsoft espande il suo impero economico, e lo fa diventando socio di maggioranza della catena di hotel di lusso Four Seasons.

La società di investimento di Bill Gates, infatti, ha rilevato metà della partecipazione del principe saudita Alwaleed bin Talal, proprietario della Kingdom Holdings, portando la quota del magnate della Silicon Valley dal 47,5% al 71,5 per cento.

Acquisto che come detto ha scatenato i complottisti di tutto il pianeta, gli stessi che lo accusano di essere dietro al coronavirus. La loro tesi? Ora che sa che la pandemia sta per finire e che il turismo si rimetterà in carreggiata, ecco che acquista proprio nel settore turistico. Puro delirio, ovviamente, che fiorisce su web e social network.

Ma tant'è. Con la sua ultima acquisizione, la Cascade Investement, la società che gestisce la fortuna di Gates, ha assunto il controllo della nota catena internazionale di alberghi di lusso. L'holding statunitense ha pagato 2,2 miliardi di dollari in contanti per acquistare dal miliardario principe saudita il 23,75% della sua quota, difatto dimezzandola. E così, detenendo il 71,5%, la Cascade diventa principale azionista della catena Four Seasons, seguita dal principe saudita - 41° uomo più ricco al mondo secondo Forbes - che ad oggi detiene il 23,75% degli hotel.

