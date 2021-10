Tasse, in Italia si paga anche l'ombra: occhio alla bolletta, fin dove si spinge il Fisco

10 ottobre 2021 a

a

a

In Italia si paga tutto, anche l'ombra. Verrebbe da dire proprio queste leggendo la lunga, anzi lunghissima, lista di tasse che i cittadini sono costretti a pagare. Tra le più assurde ci sono quelle per le grondaie, i tubi e il tricolore. Non solo, tra queste spuntano anche quelle per i funghi e i tartufi, ma anche per i cani e le mucche. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Stando a quanto scrive Il Giorno dal 1935 continuiamo a pagare, per ogni litro di benzina, la tassa sulla guerra in Abissinia voluta da Mussolini e che nessun governo si è mai sognato di cancellare.

Video su questo argomento "La destra non sia complice del trabocchetto". Alessandro Sallusti: le mani di Draghi sulle nostre case, "state in guardia"

E ancora, ecco che non può mancare l'imposta sulle centrali fantasma. Quest'ultima la versiamo ogni mese con le nostre bollette della luce alla voce che riguarda gli oneri relativi agli impianti nucleari, che il referendum dell'87 ha stoppato. Poi è la volta della tassa sui disoccupati, che si paga per un concorso pubblico. Fin qui nulla di così strampalato, se non fosse che il governo tassa perfino l'ombra. Proprio così, quella prodotta dalle tende esterne di un locale è "occupazione di suolo pubblico" e quindi va pagata.

Video su questo argomento Fisco-vampiro, "tassare anche le mance": robe che solo in Italia, la clamorosa decisione della Cassazione

Esponi il tricolore? Altra stangata. Tutta per colpa del fisco che la ritiene una pubblicità. Cartelle dall'Agenzia delle Entrate anche quando si va per boschi a raccogliere funghi o tartufi.Ma i Comuni non sono da meno. In certe zone anche il cane è tassato, così come i frigoriferi, le gru o il trasporto aereo delle sedie a rotelle. Infine il capolavoro per eccellenza: la tassa sulla tassa. Basta guardare quella sui rifiuti in cui si paga l'Iva.

"Giù le mani dalla prima casa". Salvini e Lega disertano il CdM, un siluro contro Draghi: alta tensione nel governo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.