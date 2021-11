Luigi Berlusconi, l'ultimo colpaccio immobiliare: meglio del padre? Ecco chi "trascina" nell'investimento

09 novembre 2021 a

Nasce il salottino del mattone per i rampolli di alcune grandi famiglie italiane. Si tratta di Gva Redilco & Sigest, la società di consulenza, intermediazione e servizi immobiliari guidata da Giuseppe Amitrano. L'investimento più importante è quello della famiglia Berlusconi, attraverso Holding 14 presieduta da Luigi Berlusconi. Si tratta della finanziaria che raggruppa gli interessi dei figli che il Cavaliere ha avuto da Veronica Lario.

Il family office dei giovani Berlusconi ha coinvolto altri eredi d'oro. Si chiamano Marzotto, Doris, Alessandri (Technogym) e la famiglia de Brabant che opera nel campo della new economy. I nuovi soci hanno obiettivi «di lungo periodo» precisa la nota per affiancare Gva Redilco «nel suo percorso di espansione anche attraverso acquisizioni a livello internazionale». Un altro importante filone di crescita «sarà rappresentato dagli ulteriori investimenti in tecnologia e nel digitale, finalizzati all'innovazione dell'intero settore immobiliare, unitamente a una grande attenzione al capitale umano per attrarre e valorizzare i migliori talenti, che saranno al centro di un piano di coinvolgimento futuro nell'azionariato».

Gva Redilco è una realtà in forte espansione. È stata inserita per il quarto anno consecutivo tra le aziende italiane «Campioni della Crescita 2022» la classifica annuale stilata dall'Istituto tedesco di qualità e finanza L'indagine mira a premiare le eccellenze italiane che nel triennio 2017-2020 hanno registrato il più alto tasso di crescita media annuale, trainando lo sviluppo e la competitività del Paese. Gva Redilco ha registrato un tasso di crescita media annua del 22%. Holding 14, cui fa capo il 21,4% di Fininvest ha chiuso l'ultimo esercizio con un utile di 44,5 milioni. Nel 2020 nonostante l'incognita Covid hanno guadagnato tre milioni in più del 2019. Luigi e le sue sorelle (Barbara ed Eleonora) si sono assegnati un dividendo inalterato di 21 milioni (7 milioni a testa).

