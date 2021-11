Superbonus sulla casa, "Controlli preventivi". Cabina di regia, cosa cambia ora

10 novembre 2021 a

Cabina di regia in tarda mattinata, oggi 10 novembre, per l'esame di un decreto legge con misure per rafforzare i controlli sui bonus casa, in particolare sul superbonus. Lo riferiscono fonti di governo, precisando che non è previsto un passaggio sulla Manovra e che il Consiglio dei ministri per il varo del provvedimento anti-abusi è atteso nel pomeriggio.

Il decreto serve a frenare gli abusi su sconti in fattura e cessione del credito, già denunciati dall'Agenzia delle Entrate e quantificati in almeno 800 milioni; le misure puntano a potenziare l'incrocio tra i dati delle fatture e quelli dei flussi bancari. Del resto, in un anno sulla piattaforma si sono registrati scambi per circa 19,3 miliardi di euro di cui 6,5 miliardi per cessioni e sconti in fattura legati ad interventi del superbonus al 110% (ecobonus e sismabonus), e i restanti 12,7 miliardi per tutti gli altri sconti edilizi, per un totale di circa 2 milioni e mazzo di operazioni comunicate all’Agenzia delle Entrate, riporta il Corriere della Sera.

L'Agenzia delle Entrate ha quindi "intercettato numerosi cessioni di crediti inesistenti soprattutto riferiti a interventi edilizi non effettuati. In altri casi ancora abbiamo rilevato la cessione di crediti inesistenti riferiti a lavori fittiziamente realizzati addirittura in favore di persone inconsapevoli, che si sono ritrovate nel loro cassetto fiscale fatture relative a opere mai eseguite", ha detto il direttore Ernesto Ruffini.

"Il superbonus può essere uno strumento prezioso anche per la ricostruzione nelle zone terremotate, ma in Parlamento servirà uno sforzo in più per renderlo pienamente utilizzabile e per evitare che il rincaro delle materie prime diventi un ostacolo insormontabile. Meno burocrazia, più lavoro. La Lega c’è”, ha commentato il leader della Lega Matteo Salvini.

