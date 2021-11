Stasera Italia, la profezia di Giulio Tremonti: "Prima la prosperità, poi l'Apocalisse. Che cosa ci aspetta"

11 novembre 2021 a

Non sono così rosee le previsioni sul futuro economico dell'Italia. Giulio Tremonti, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata di oggi 11 novembre, traccia uno scenario non esattamente positivo. "Non sono né ottimista ne pessimista", dice rispondendo a una domanda della conduttrice, "la situazione del nostro Paese non può essere calcolata senza tener conto dell'Europa e del resto del mondo".

Il G20, prosegue l'ex ministro dell'Economia, che evidentemente dà una stoccata al presidente del Consiglio Mario Draghi, "si è concluso con il lancio delle monetine, un auspicio di prosperità" ma il vertice di Glasgow due giorni dopo, osserva ancora Giulio Tremonti, "segnalava la "fine del mondo, l'Apocalisse". "Mettiamola così", aggiunge l'economista, "il tempo è sballato come diceva Shakespeare".

E ancora: "Questa è la realtà che ci troviamo davanti dappertutto", commenta Tremonti. "Tante cose sono abbastanza positive in prospettiva ci sono elementi di crescita ma ci sono anche elementi negativi". Quindi conclude l'ex ministro del governo Berlusconi: "La Borsa sale ma la borsa della spesa sale anche lei e questa non è una cosa positiva. Abbiamo l'inflazione, ci sono molti fattori, bisogna avere una visione di prospettiva. Bisogna essere molto prudenti e attenti".

