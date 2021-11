"Lo strano Libero in edicola oggi a 50 centesimi": ci scusiamo con i lettori, ecco cosa ci è successo

11 novembre 2021 a

a

a

Un guasto sulla rete di Fastweb, inspiegabilmente non risolto dal gestore, ha bloccato oggi 11 novembre il nostro sistema editoriale impedendo la normale confezione di Libero. Solo grazie all’impegno dei nostri tecnici, poligrafici e giornalisti siamo riusciti ad allestire un prodotto di emergenza che ovviamente è ridotto nel numero di pagine e nei contenuti e che sarà in vendita a 50 centesimi. Vi chiediamo scusa se Libero del 12 novembre non è il solito vostro giornale e vi ringraziamo per la comprensione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.