Bollette, la beffa per decreto: agevolazioni fiscali sul gas, ecco chi viene truffato dal governo

L'ombra della beffa sulla agevolazione per le bollette. Per arginare l'escalation delle tariffe di luce e gas, il governo ha emanato in tutta fretta il "Decreto energia" del 27 settembre, predisponendo "misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale". Convertito in legge lo scorso novembre, il testo nasconderebbe secondo quanto riporta il Giornale più di una insidia.

Il decreto dovrebbe prevedere "l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate nel settore elettrico alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione", "la riduzione al 5% dell’aliquota Iva applicabile alle somministrazioni di gas metano destinate a usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021", "la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali del settore gas" e "la rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai nuclei familiari in stato di disagio economico, fisico e sociale".

Tuttavia, spiega il Fisco, l'aliquota Iva agevolata al 5% verrà applicata solo per il gas naturale utilizzato per produrre calore, mantenendola dunque invariata per la quantità di gas naturale impiegato per la produzione di energia elettrica. A beneficiare della agevolazione sarà solo il consumo di gas metano impiegato per combustione e rientrante, spiega sempre il Giornale, "nelle destinazioni annoverate tra le esenzioni di cui all’articolo 17 del TUA, gas soggetto ad accisa, ancorché esonerato dal relativo pagamento) nonché negli utilizzi agevolati richiamati dall’articolo 24 del TUA, purché circoscritti ai soli usi 'civili' e 'industriali' a cui fa riferimento l’articolo 26 sopra menzionato".



Nessuna diminuzione, inoltre, per l'uso di metano per autotrazione o produzione di energia elettrica, perché "si configurano come impieghi del tutto autonomi e differenziati rispetto all’impiego per gli usi civili e industriali" individuati dalla legge. Il bonus dunque verrà applicato all'utilizzo di gas metano per combustione contabilizzato nelle fatture relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 sia per i consumi effettivi sia nel caso in cui ci si riferisca a consumi stimati. In quest'ultimo caso, nota l'Agenzia delle Entrate, "l’aliquota IVA del 5% si applica anche in relazione ai successivi eventuali conguagli, derivanti dalla rideterminazione degli importi dovuti sulla base dei consumi effettivi riferibili".



