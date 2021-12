Acqua minerale, a gennaio aumentano i prezzi. Nero su bianco: una stangata

11 dicembre 2021 a

Mineracqua, la Federazione italiana delle industrie delle acque minerali naturali, ha lanciato l’allarme rincari. Il problema riguarda i costi di produzione, aumentati di circa il 35-40%. Secondo l'associazione ciò è dovuto a diversi fattori, come l’incremento dei prezzi delle materie prime, soprattutto quelle energetiche, ma anche le difficoltà di approvvigionamento dei materiali da imballaggio. Senza dimenticare poi il costo dei trasporti.

“Il forte squilibrio della domanda-offerta a livello mondiale sta provocando nel nostro Paese forti rincari di tutte le materie prime, dell’energia, dei trasporti e più in generale di tutti i costi di produzione - ha spiegato Ettore Fortuna, vicepresidente di Mineracqua -. Questi rialzi dei prezzi del 35-40%, in uno scenario che al momento non ne vede una discesa per i prossimi mesi, non possono essere ulteriormente internalizzati". La richiesta, insomma, consiste in un adeguamento dei prezzi condiviso.

"Chiediamo che a partire dal prossimo anno il mercato consideri seriamente le nostre richieste di adeguamento dei prezzi, che sono comunque al di sotto dei reali incrementi di costo - ha proseguito Fortuna -. Solo così potremmo continuare a ‘servire il mercato’, pur facendo importanti rinunce in termini economici ma garantendo che il nostro prodotto, sempre più di prima necessità, arrivi nelle case degli italiani”. E infine: "I prezzi al consumo resteranno, comunque, di gran lunga i più competitivi in ambito europeo. La nostra categoria ha infatti una catena del valore molto compressa rispetto al resto dell’Europa".

