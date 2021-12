Conto corrente, un bonifico come regalo di Natale? Ecco quando rischi le manette

14 dicembre 2021 a

Nel mirino il nostro conto corrente, i depositi bancari. E non si parla soltanto delle nuove regole che scatteranno dal primo dicembre circa il tetto massimo per l'utilizzo dei contanti, abbassato a 999,99 euro, circostanza che potrebbe allertare il Fisco nel caso di prelievi o versamenti in contanti considerati troppo cospicui (il tutto al netto del pagamento delle prestazioni, che sopra la cifra deve avvenire soltanto con strumenti tracciabili: carte di credito, bancomat, bonifico o assegni).

Già, perché ora che si avvicina il Natale bisogna fare attenzione anche a una ulteriore circostanza: i regali che, magari, un nonno, una zia o anche mamma e papà vogliono fare a figli, nipoti e parenti. Attenzione, soprattutto, se il destinatario del regalo si trova all'estero, circostanza che al tempo del Covid è assai più che plausibile.

Il punto è che se decidete di inviare denaro all'estero, in caso di bonifico bancario, non dovete superare la soglia di 5mila euro. In caso contrario, infatti, potrebbe accendersi il faro dell'anti-riciclaggio, che potrebbe sospettare che dietro a quella movimentazione di denaro vi sia qualcosa di sospetto o, peggio, criminale.

Infatti, in materia di riciclaggio, l'articolo 648 bis del codice penale stabilisce pene severe, "con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni".

E ancora, per giustificare la movimentazione di denaro all'estero la vostra banca potrebbe chiedevi una dichiarazione scritta in cui vengano spiegate nel dettaglio le ragioni del trasferimento. Insomma, prima di regalare dei soldi restate sotto alle soglie onde evitare scocciature col Fisco.

