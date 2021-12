Come diventare imprenditore: il progetto "Yes I Start" dell'Ente nazionale Microcredito

14 dicembre 2021 a

Dal sogno, dalla passione, alla realtà: questo potrebbe legittimamente essere il “sottotitolo” del progetto Yes I Start Up, un’iniziativa finanziata dall’Ente Nazionale Microcredito con l’obiettivo di supportare la nascita e lo sviluppo di nuove realtà imprenditoriali.

Presentato su scala nazionale, il progetto è stato da poco presentato anche in sede OCSE. Ora approda in Friuli Venezia Giulia, con un primo evento on-line calendarizzato per Giovedì 16 Dicembre, dalle 10:00 alle 11:00. Nel corso dell’evento verranno doviziosamente specificate le finalità del programma, rivolto a neet (giovani che non studiano e non lavorano), donne e disoccupati di lunga durata, i quali abbiano in animo di avviare una carriera imprenditoriale.

Attraverso i corsi di formazione erogati gratuitamente dall’Ente su piattaforma on-line, gli Iscritti al progetto vengono coadiuvati nell’analisi della propria idea di impresa, per capire quanto essa sia concretamente implementabile nel tessuto produttivo territoriale di appartenenza. L’attività formativa di Yes I Start Up prevede anche l’aiuto nella redazione del business-plan, strumento essenziale per capire quanto un’idea possa realisticamente trasformarsi in un progetto di successo.

Yes I Start Up gode altresì di altri importanti riconoscimenti internazionali, essendo stato riconosciuto best practice dall’Unione Europea.

L’evento del 16 Dicembre sarà moderato da Stefano Battaggia, Agente territoriale dell’Ente Nazionale Microcredito e vedrà i saluti istituzionali di Luca Onorio Vidoni, Consigliere con Delega alle Politiche Giovanili del Comune di Udine. A seguire, gli interventi di Giancarlo Proietto, Coordinatore del progetto Yes I Start Up, che proporrà al Pubblico una disamina integrale dello stesso. Il ruolo dei soggetti attuatori verrà invece esaminato da Daniela Morgante, in rappresentanza di I.TER s.c.r.l. presso CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) di Pordenone-Udine, mentre Mara Marcat, Docente di Yes I Start Up, presenterà nello specifico l’attività formativa prestata dall’Ente.

Per maggiori informazioni sul progetto Yes I Start Up, si rimanda al sito www.diventaimprenditore.eu.

In chiusura, spazio alle testimonianze di progetti concreti, realizzati e avviati grazie agli strumenti messi a disposizione dall’Ente: ne parlerà Anna Meneghetti, Neo-imprenditrice titolare di LA UVA.

L’evento del giorno 16 Dicembre, organizzato in collaborazione con I.TER s.c.r.l. c/o CCIAA Pordenone-Udine e con il patrocinio del Comune di Udine, potrà essere seguito al link https://fb.me/e/lgFFBWrEG.

