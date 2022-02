DiMartedì, Guido Crosetto: "Il superbonus 110%? Una follia, cosa può scatenare"

23 febbraio 2022 a

"Qualunque bonus fatto al 110% è una follia". Guido Crosetto, in collegamento con DiMartedì su La7, ha detto la sua sulla misura approvata dal governo in materia di edilizia. Secondo lui, ex coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia e imprenditore, il provvedimento è sbagliato per un motivo ben preciso: "Se ha una durata ristretta, chiaramente aumenta l’inflazione, perché alla fine hai una richiesta che supera la domanda, non trovi più le aziende e scateni il meccanismo inflattivo". Alla fine, però, ha parlato di "un errore in buona fede che serviva per intervenire su un settore enormemente in crisi".

In un secondo momento Crosetto ha parlato anche del debito nazionale: "E' facile da capire come funziona il debito dello Stato. Perché il mondo finanziario guarda all'Italia allo stesso modo in cui chiunque di noi avesse prestato 100mila euro a una persona guarderebbe alla vita di quella persona. E si chiede: quella persona ha delle proprietà? Ha qualcosa in banca? Lavora?".

Utilizzando questa similitudine, l'imprenditore ha continuato con la sua spiegazione: "Il prodotto interno lordo è il lavoro. Se il nostro Pil diminuisce, è come se la persona a cui abbiamo prestato soldi perde il lavoro oppure guadagna di meno. Allora noi passiamo all'altra cosa che ci dà garanzia: ha ancora la casa? Ha ancora i depositi bancari? Ed è la stessa cosa che i mercati finanziari, e quindi l'Europa che li controlla, chiederà al nostro Paese. Se perdiamo Pil, si passerà al secondo elemento di garanzia e infine al terzo".

