Bancomat, fate attenzione a questa data: stop ai prelievi, chi rischia il blocco improvviso

La scadenza del bancomat può apparire una questione banale, ma proprio per questo si rischia di rimanere bloccati senza poterlo utilizzare per diversi giorni. Se infatti ci si dimentica della scadenza, si rischia di incorrere in un blocco improvviso: può capitare di trascurare questo aspetto, dato la scadenza del bancomat è piuttosto lunga e quindi può sfuggire di mente.

Controllare e tenere a mente la scadenza è una di quelle operazioni banali ma fondamentali, come restare aggiornati sulle varie modifiche contrattuali apportate dal proprio istituto di credito o sui nuovi limiti nei prelievi giornalieri o sui ritocchi verso l’alto dei costi di commissione per le varie operazioni. Ma dicevamo del bancomat: nel momento in cui arriva la data di scadenza non potrà più essere possibile effettuare le solite operazioni bancarie. Il blocco improvviso del bancomat comporta ovviamente la perdita immediata della possibilità di effettuare pagamenti o di fare prelievi: una situazione molto scomoda, soprattutto per chi utilizza di frequente il bancomat.

Tra l’altro se non ci si attiva per tempo con la sostituzione del bancomat, una volta che questo scade averne un altro non è immediato. Stando a quanto riportato da informazioneoggi.it, è praticamente impossibile ottenere un nuovo bancomat in tempi ristretti. Per ovviare al problema si possono utilizzare le app messe a disposizioni dal proprio istituto di credito.

