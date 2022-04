Evasione fiscale, l'esercito di 4mila funzionari: soldi in nero, chi sono i furbetti "spacciati"

30 aprile 2022 a

Tutto pronto per l’assunzione di 4mila nuovi funzionari dell’Agenzia delle entrate. Nuovo personale con un solo obiettivo: rafforzare la lotta contro l’evasione fiscale. Stando al piano occupazionale, gli impiegati - tra dirigenti e funzionari - dovrebbero essere circa 44mila in totale. Fino a novembre 2021, come riporta il Giornale, l’organico era di poco inferiore alle 30mila unità: ne mancherebbero all’appello 14.469.

Non è la prima volta, comunque, che si parla di un numero insufficiente di funzionari per contrastare un fenomeno così esteso come quello dell'evasione fiscale. Ecco perché si è deciso, con i soldi recuperati dalle cessazioni di personale negli anni 2020 e 2021, di indire nuovi bandi di concorso. I numeri previsti dai bandi, però, non soddisfano pienamente i sindacati. "Purtroppo questo documento è poco più che un esercizio burocratico. Si continua a nascondere la polvere sotto il tappeto e cioè che governo e agenzia sono inadempienti nei confronti del Paese. Non si fa lotta all'evasione né si forniscono servizi efficienti senza personale, diminuito del 25% in quattro anni senza che nel Pnrr ci sia un solo euro di investimenti sul fisco”, ha detto in un'intervista a Italia Oggi il coordinatore di Flp, Vincenzo Patricelli.

Dal primo luglio, invece, ci sarà un nuovo organismo: si tratta della direzione centrale servizi istituzionali e di riscossione. Il suo compito? Gestire i rapporti con gli enti esterni per l'acquisizione e la fornitura di servizi e per le esigenze di cooperazione istituzionale.

