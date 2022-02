Fisco, la lettera che non vuoi ricevere: 2,6 milioni di cartelle, su chi si abbatte la maxi-stangata

10 febbraio 2022 a

In arrivo ben 2,6 milioni di lettere dall'Agenzia delle entrate. Entro fine anno, infatti, i contribuenti morosi saranno raggiunti da avvisi di pagamento. L'obiettivo del governo è quello di recuperare i 2,45 miliardi di euro di evasione fiscale e, dunque, di rientrare nel 2022 di ben 10,3 miliardi di euro. Una cifra elevata, per la quale il ministero dell'Economia ha dovuto mettere a punto un vero e proprio piano.

Prima di tutto, il dicastero di Daniele Franco punta ai morosi, invitandoli a versare le tasse in maniera spontanea. Per farlo vanno selezionati i contribuenti che non pagano e poi ridotti al minimo gli errori. Si mira, entro il 2023, ad abbassare del 5 per cento le sviste, che costano caro al Fisco italiano. Ma non è tutto. Altro obiettivo è quello di digitalizzare quanto più possibile il sistema.

Come? Alcuni modi sono l'uso della fatturazione elettronica e degli scontrini telematici, ma anche le bozze di registri e liquidazioni precompilati per circa due milioni di partite Iva. Di pari passo non saranno dimenticati i controlli sull'attività delle piccole imprese e dei lavoratori autonomi. Entro dicembre sono previste 100mila verifiche con l'aiuto di nuovi assunti. Verranno infatti banditi concorsi per 5.091 nuovi funzionari, 560 assistenti tecnici e informatici e 160 dirigenti.

