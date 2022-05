Bancomat in tilt: non dà i soldi. Ma spunta il prelievo: ecco che cosa fare subito

09 maggio 2022 a

Nel caso in cui siate andati a prelevare e lo sportello del bancomat non avesse erogato l'importo richiesto ma avesse lo stesso addebitato l'importo sul conto corrente, ecco spiegato come correre ai ripari. Innanzitutto non fatevi prendere dal panico, una soluzione c'è. Non è così improbabile capitare d'imbattersi in una situazione del genere. Nel caso si sia verificata questa incongruenza ci si trova di fronte a diverse opzioni.

Nessun allarmismo, se si seguono poche e precise regole è possibile riavere indietro i propri soldi. Nel caso in cui l'errore sia causato dalla banca, quest'ultima provvederà a restituire quanto dovuto. Nessun tentativo di frode quindi, probabilmente si è incorsi in qualche falla del sistema. Occorre in questo caso rivolgersi il prima possibile alla filiale della banca in cui è stato commesso l'errore, portando con sé la ricevuta rilasciata dallo sportello.

E se succedesse all'estero in che modo si può essere risarciti? Anche in questo caso una soluzione c'è ed è molto semplice. Basta solo ricordarsi di un dettaglio fondamentale. Se vi doveste trovare fuori dall'Italia ricordatevi di non cestinare la ricevuta del prelievo. È importante farlo poiché se la banca dovesse rispondere negativamente a fronte della vostra denuncia, voi avrete le prove per contestarla.

