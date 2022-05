Bancomat, dal primo luglio fate attenzione: perché quando pagate cambia tutto

13 maggio 2022 a

a

a

Chi non ha il Pos paga una multa salata: la stretta su esercenti e professionisti scatta a partire dal primo luglio. Solo allora, infatti, sarà obbligatorio avere quel dispositivo. Questo, però, non vuol dire che sia vietato pagare in contanti. Significa solo che in qualunque negozio e attività professionale deve essere concessa ai clienti la possibilità di fare un pagamento elettronico tramite carta o bancomat. Il Pos, in realtà, era già previsto da una legge del 2014. Una legge che però non tutti rispettano. ù

Bancomat in tilt: non dà i soldi. Ma spunta il prelievo: ecco che cosa fare subito

In base alle nuove regole, come spiega QuiFinanza, chi non rispetterà l'obbligo del Pos riceverà una sanzione di 30 euro più il 4% del valore della transazione. Questo, però, non riguarderà soltanto i commercianti, ma anche quelli che offrono prodotti e servizi al pubblico, compresi i professionisti, come i medici o i tassisti.

Avete prelevato questa cifra al bancomat? Ecco perché scatta l'inferno del Fisco: l'errore fatale

I vantaggi che il Pos porta con sé, inoltre, non riguardano solo i clienti, ma anche i commercianti. Nel primo caso, infatti, questo dispositivo permette a chi compra di farlo in maniera comoda, sicura e pratica. I benefici, però, riguardano anche gli esercenti, nonostante in molti continuino a essere reticenti. Uno dei vantaggi è rappresentato dalla facilità con cui si può portare il Pos in giro, sia per le sue dimensioni che per il funzionamento. Questo dispositivo infatti consente di ricevere pagamenti ovunque.

Bancomat in tilt, la drammatica scoperta: cosa emerge dall'inchiesta ordinata da Draghi. Siamo in pericolo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.