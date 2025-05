Che Tempo Che Fa, Totti nella bufera: "Noemi Bocchi? È bravina a..."

A Francesco Totti è bastata una frase per scatenare la polemica. Ospite di Fabio Fazio nella puntata di Che Tempo Che Fa in onda domenica 4 maggio sul Nove, l'ex capitano della Roma ha parlato dell'attuale compagna: Noemi Bocchi . Proprio nel pieno dell'intervista, mentre si parlava della passione dell'ex calciatore per il padel, è emerso un commento che ha scatenato un'ondata di indignazione sui social.

Da qui il tentativo di Totti di raddrizzare il tiro: "Dai gioca, se la cava, ovvio non schiacci su una donna". Ma la toppa è stata peggio del buco: "Il patriarcato spiegato in modo semplice: ‘Essendo donna è bravina'. Quando diciamo che è parte della quotidianità. Il figlio non sa giocare e ci scherza su, la figlia invece stupisce perché gioca bene, nonostante sia una donna. Dire ‘è bravina' e basta?! Era faticoso?", tuona qualcuno su X. E ancora: "Essendo donna è bravina. Ma vaffa**** va!". Ma c'è anche chi tira in ballo l'ex moglie: "Imbarazzante… Ilary davvero ti sei salvata".