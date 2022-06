Jp Morgan, Jamie Dimon avverte: "Un uragano sull'economia globale, preparatevi". Cosa rischiamo

02 giugno 2022 a

Non una "tempesta" ma un vero e proprio "uragano" sta per abbattersi sull'economia globale. Secondo l'amministratore delegato di Jp Morgan, Jamie Dimon, "l'uragano è già qui e si sta muovendo proprio nella nostra direzione. Non sappiamo se sarà piccolo o sarà una super tempesta Sandy, ma fareste meglio a prepararvi", ha detto a un convegno di investitori a New York. Quindi Dimon, rivolgendosi ai suoi interlocutori, ha sottolineato che "Jp Morgan si sta preparando e saremo molto prudenti con il nostro bilancio" e ha citato in particolare due fattori che portano a formulare delle previsioni pessimistiche: in primo luogo, la decisione della Federal Reserve (Fed) di rivedere i suoi programmi di acquisto di obbligazioni di emergenza e di ridurre il suo bilancio, e, in secondo luogo, la guerra in Ucraina e il suo impatto sulle materie prime, inclusi cibo e carburante.

"Non stiamo intraprendendo le azioni adeguate per proteggere l'Europa da ciò che accadrà al petrolio nel breve periodo", ha quindi aggiunto. Secondo Dimon, questa fase di turbolenza prodotta dall'effetto combinato della guerra e del rialzo dei tassi deciso dalla Fed, può causare una mostruosa corsa dei prezzi del petrolio, che potrebbe arrivare fino a 175 dollari al barile. Un vero e proprio "uragano".

