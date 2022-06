Superbonus 110%, tutto finito: esauriti i fondi, cosa accade a chi lo ha richiesto

10 giugno 2022 a

a

a

Superbonus al capolinea: i fondi sono finiti. I bonus edilizi varati dal governo avrebbero raggiunto l'apice di richieste al punto che le scorte di risorse sono esaurite. Infatti per quanto riguarda il Superbonus del 100% il governo finora ha stanziato circa 33,3 miliardi di euro. La totalità della spesa che era prevista entro il 2027. E secondo il monitoraggio pubblicato lo scorso 31 maggio dall'Enea, risulta che i lavori ammessi finora per l'agevolazione ammontano a 33,7 miliardi. Insomma, come ricorda il Corriere, lo stanziamento previsto sarebbe già esaurito.

"No" di Conte al decreto energia? Tam-tam: la vendetta di Mario Draghi, salta il governo?

La possibilità di richiedere il bonus comunque dovrebbe restare fino alla fine di quest'anno e fino a giugno 2023 per tutti gli Iacp, gli Istituti autonomi case popolari. Inoltre l'Ufficio per il bilancio ha calcolato che la proroga degli Ecobonus, con una detrazione che va dal 50 al 65 per cento, fino al 2024 impegna lo Stato per 6 miliardi complessivi di risorse. E il costo dei vari bonus si è di fatto "scaricato" proprio sul debito pubblico con un aumento di ben 21 punti percentuali di Pil rispetto al 2019. Capitolo a parte poi i bonus e i sussidi erogati a chi non ne aveva bisogno. Un esempio su tutti, come ricorda ilCorsera, il bonus di 600 euro per i collaboratori che, nel 2020, è finito nelle tasche dei quasi 3 mila navigator, nonostante prendessero uno stipendio pubblico di circa duemila euro.

"Una rappresaglia per il no alle armi, voglio un chiarimento": Conte minaccia Draghi, tira aria di crisi...

Ma è sul Superbonus che si concetreranno i riflettori del governo. Da tempo l'esecutivo Draghi vorrebbe rimuovere la misura fortemente voluta dai Cinque Stelle. Ed è stato lo stesso ministro Franco a definire le conseguenze dell'erogazione del bonus come una "delle tariffe più grandi mai viste nella storia repubblicana". Ora che le risorse sono esaurite molto probabilmente il Superbonus andrà in soffitta...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.