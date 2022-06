Fisco, ecco Vera: il software che ti buca il conto corrente, chi è rovinato

23 giugno 2022 a

a

a

Arriva il nuovo sistema anti-evasori del Fisco. Il software servirà a controllare attentamente tutte le informazioni finanziarie che confluiranno nel sistema per scoprire se ci sono "furbetti" che non pagano le tasse. Il software si chiama Vera - acronimo di Verifica dei rapporti finanziari - e consentirà al Fisco di avere delle liste molto selettive finalizzate all'attività di controllo, come riporta Il Giornale.

Ovviamente il sistema è a disposizione dell'Agenzia delle entrate. Grazie a questa intelligenza artificiale, gli ispettori del Fisco saranno in grado di analizzare con precisione tutti i dati dei contribuenti e individuare eventuali evasori.

Gas, la differenza tra "preallarme" e "allarme": cosa si scopre leggendo il piano d'emergenza

Le cosiddette "liste selettive" - dove compariranno i contribuenti sospettati di evasione - saranno poi organizzate a livello centrale dal nuovo programma e inviate alle Direzioni regionali e provinciali, che a loro volta indirizzeranno l'attività di controllo dove lo riterranno necessario: tutte le azioni però saranno valutate con attenzione.

Il rischio di evasione sarà analizzato in base ai dati dell'Archivio dei rapporti finanziari. Tutti i dati saranno incrociati con le informazioni che sono a disposizione del Fisco. Il governo, con questo software Vera vuole così contrastare in modo più efficace il fenomeno dell'evasione e a scovare tutti i possibili casi di rischio.

Fisco, scatta la caccia grossa: dopo il Covid... gli onesti che verranno massacrati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.