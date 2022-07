Patente, addio tessera: come cambia il documento da marzo

06 luglio 2022 a

Il governo è pronto a stracciare i documenti. Proprio così, tra gli obiettivi c'è quello di rendere tutto digitale. Come? La patente si trasformerà in un qr code, mentre la carta d'identità elettronica sarà più facilmente reperibile. A svelare il piano dell'esecutivo è Vittorio Colao, ministro per l’Innovazione tecnologica, convinto che tutti i documenti diventeranno digitali e saranno in Italia e negli stati membri dell'Unione europea.

Più nel dettaglio la carta d’identità elettronica potrà essere rilasciata non solo dai comuni e dalle circoscrizioni, ma anche dagli uffici postali. Per quanto riguarda la patente, invece, basterà inquadrare il codice per verificare la regolarità del documento anche all’estero. "Collegheremo al wallet tutti i documenti - ha confermato il ministro - non ci sarà bisogno di avere una patente cartacea, ma la metteremo direttamente lì, attraverso un QR Code". Stesso procedimento con un qualsiasi documento digitale come la tessera elettorale. Tra le ipotesi al momento al vaglio, quella di usufruire dell'App Io. Con buona pace degli anziani, magari meno avvezzi alle questioni digitali.

Non mancheranno poi novità per quanto riguarda la sanità. Sul tema si parla di "un fascicolo sanitario elettronico unico e accessibile ovunque e delle piattaforme di tele-visita o di tele-consulto che possano lavorare dappertutto in Italia". Come ha spiegato Colao è stato deciso il progetto ed è partita l’iniziativa con Sogei (azienda che opera nel settore dell’ICT ed è controllata al Ministero dell’economia e delle finanze del quale è una società in house, ndr). Il piano? Rendere tutto funzionante a partire da marzo 2023.

