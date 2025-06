Carta d'identità, 5 milioni non più valide: ecco quali e da quando

Dite addio alla vostra Carta d'Identità, ma solo se siete ancora in possesso di quella cartacea. Dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento, cesserà di essere valida per l'espatrio. Il motivo? Il documento cartaceo non ha una zona di lettura ottica, la MRZ (Machine Readable Zone). Si tratta di un'area contenente informazioni sensibili. Per questo motivo, la normativa europea impone standard di sicurezza adeguati (anche per il rilascio di permessi di soggiorno) e la lettura ottica dei dati, caratteristiche che le nostre vecchie carte di identità cartacee non possono garantire.

Alla dead line manca poco più di un anno. Perciò tutti i possessori di documenti d'identità cartacei dovranno attivarsi per il rilascio di quella digitale. I dati non sono sicuri. Ma Dday stima che il 3 agosto 2026 saranno ancora in circolazione circa 5 milioni di carte di identità cartacee e quindi l'8% degli italiani saranno coinvolti. È probabile che questa fetta della popolazione risieda in piccoli comuni che sono stati abilitati a emettere la CIE in un secondo momento rispetto al 2016, quando è iniziato il servizio.