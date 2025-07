Rivoluzione sui documenti: cosa troveremo sull'It Wallet

Il progetto italiano dell’IT Wallet, un portafoglio digitale integrato nell’app IO per gestire documenti come patente, tessera sanitaria, carta europea della disabilità e tessera di assicurazione malattia, sta avanzando verso una versione sperimentale entro il 2025, in linea con l’iniziativa europea. Due decreti attuativi, in fase di bozza dai ministeri dell’Economia e della Pubblica Amministrazione, definiranno le norme tecniche.

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha elaborato le linee guida, mentre il dipartimento innovazione sta finalizzando i dettagli. Attualmente, l’app IO consente utilizzi limitati, come la patente digitale per guidare, ma il governo punta a estenderne la validità come documento di riconoscimento, ad esempio in aeroporti o uffici pubblici.Il sottosegretario Alessio Butti ha annunciato in Commissione parlamentare che i decreti introdurranno nuove funzionalità, come l’autenticazione tramite “Entra con wallet” per servizi online della PA e l’abilitazione di operatori privati come provider. Tra i nuovi documenti previsti: Isee, titoli di studio, iscrizioni scolastiche e universitarie, residenza e certificati elettorali. Tuttavia, la fattibilità tecnica è complessa, ad esempio per i database dei titoli di studio, limitati al post-2010. L’Italia anticipa il progetto europeo, previsto per il 2026, che renderà il wallet valido in tutta Europa per viaggi, bandi e concorsi. Rimangono incertezze sull’accesso, attualmente tramite Spid o Carta d’identità digitale, ma l’Europa richiede maggiore sicurezza, come l’uso di oggetti fisici per l’autenticazione, che potrebbe complicarne l’usabilità.