Benzina, al distributore cambia tutto: il calo in poche ore

Carburanti ancora al ribasso. I prezzi infatti calano per il terzo giorno di fila, con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso nella giornata di mercoledì 20 luglio poco movimentate. Si parla dunque di lievi fluttuazioni in positivo sulla benzina e in negativo sul diesel. I prezzi Eni scendendo di 1 centesimo su benzina e diesel, mentre IP, Tamoil e Q8 diminuiscono di 2 centesimi entrambi i carburanti.

Stando a Quotidiano Energia il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self è 1,975 euro/litro (1,982 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,955 e 1,982 euro/litro (no logo 1,971). Il prezzo medio praticato del diesel self è invece 1,931 euro/litro (1,937 il dato precedente), con le compagnie tra 1,916 e 1,937 euro/litro (no logo 1,930).

Scendono i costi per gli automobilisti anche al servito: per la benzina il prezzo medio arriva 2,119 euro/litro (contro 2,124), con gli impianti colorati che praticano prezzi tra 2,047 e 2,187 euro/litro (no logo 2,024). La media del diesel servito è 2,078 euro/litro (2,083 il dato precedente), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 2,009 e 2,139 euro/litro (no logo 1,985). I prezzi praticati del Gpl si attestano tra 0,827 a 0,843 euro/litro (no logo 0,812). Infine il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,023 e 2,343 (no logo 2,163).