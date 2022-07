Benzina, pazzesco al distributore: "Per il 2° giorno di fila", sta cambiando tutto

20 luglio 2022 a

Carburante al ribasso per il secondo giorno di fila. Al self service la benzina si attesta a 1,982 euro al litro con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso nella giornata di martedì 19 luglio in forte calo. Eni infatti riduce di 2 centesimi la benzina e il diesel, ma è in buona compagnia. Stando a Quotidiano energia "il monitoraggio dei prezzi praticati sul territorio evidenzia prezzi medi che si assestano lievemente in discesa per benzina e diesel".

Più nel dettaglio, in base all’elaborazione dei dati dei gestori del ministero dello Sviluppo economico aggiornati alle 8 di ieri, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,982 euro al litro. Piccolo calo anche per il prezzo medio del diesel alla pompa self che si attesta a 1,937 euro al litro. Per quanto riguarda la modalità con il servizio, invece, per la benzina il prezzo medio si posiziona a 2,124 euro al litro; la media del diesel servito è 2,083 euro al litro.

Mentre i costi praticati del Gpl si attestano tra 0,828 a 0,845 euro al litro e infine quello del metano auto si colloca tra 2,026 e 2,343 al kg. Il giorno prima la benzina in self service era a 1,984 euro al litro. Il diesel in self a 1,938 euro al litro e il metano tra 2,054 e 2,343 euro al kg. Cifre che arrivano a pochi giorni dalla proroga dello sconto delle accise da parte del governo.

