Benzina, inizia la picchiata: quanto costa oggi fare rifornimento

22 luglio 2022 a

a

a

Prezzi dei carburanti ancora in calo sulla rete. La benzina in modalità self service è 1,968 euro al litro. Questa l’analisi odierna messa a punto da "Quotidiano energia". " Con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi che hanno chiuso ieri in forte ribasso, i prezzi raccomandati sulla rete subiscono ulteriori riduzioni - spiega l’analisi di Quotidiano energia - si muovono nuovamente Eni che scende di 3 cent su benzina e diesel e Q8 che diminuisce di 2 cent entrambi i carburanti. Il monitoraggio dei prezzi evidenzia prezzi medi praticati in discesa a valle degli ultimi tagli".

Colpo di scena al distributore: cosa sta succedendo alla benzina

In particolare, sempre in base all’elaborazione di Quotidiano energia sui dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del ministero dello Sviluppo economico, aggiornati alle 8 di ieri 21 luglio - il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,968 euro al litro; il prezzo medio praticato del diesel self è 1,926 euro al litro.

Benzina, pazzesco al distributore: "Per il 2° giorno di fila", sta cambiando tutto

Per quanto riguarda la modalità con servizio, per la benzina il prezzo medio praticato si posiziona a 2,111 euro al litro; la media del diesel servito è 2,072 euro al litro. I prezzi praticati del Gpl si attestano tra 0,825 a 0,843 euro al litro. Il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,026 e 2,343 euro al kg. Insomma al distributore, anche oggi, ci sono dei segnali di discesa che potrebbero diventare costanti anche nei prossimi giorni.