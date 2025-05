Roma, rapina alla pompa ad Ardea: morto un benzinaio, caccia all'uomo

È stato accoltellato durante la rapina al distributore di benzina dove lavorava. Inutili i disperati tentativi di soccorso, andati avanti per oltre un'ora. L'uomo, un indiano di 35 anni, è morto. È successo alle 12 ad Ardea, a Tor San Lorenzo. La vittima, dipendente del distributore di carburanti, in via delle Pinete, avrebbe provato a reagire ma le indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Anzio intervenuti sul posto. Immediate le indagini, anche con l'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza.

Sono state diramate le ricerche di due persone viste fuggire a bordo di una moto. Posti di blocco sono stati predisposti in tutta l'area. Sono in corso i rilievi tecnico scientifici da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati, in attesa del Pm di turno della Procura della Repubblica di Velletri. Adesso, anche alle telecamere di sorveglianza del distributore si cercherà di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. E di fatto al momento gli investigatori propendono per un tentativo di rapina. I distributori di benzina sono di solito un obiettivo molto gettonato dalle bande di rapinatori per il flusso di cassa e i contanti custoditi nei registratori. Bisogna capire ora a quanto ammonta il bottino quando sarà terminata la caccia all'uomo.