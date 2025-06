Treviso, non riesce a fare benzina? Pensionato prende a mazzate il distributore

Innervosito perché il distributore automatico di una stazione di servizio non erogava benzina, un pensionato di 70 anni ha preso una mazza da baseball e ha cominciato a colpire ripetutamente il macchinario, danneggiando seriamente la colonnina self-service. L'episodio è accaduto ieri pomeriggio alla stazione di servizio Galoil di Montebelluna. Solo il pronto intervento dei carabinieri è riuscito a fermare la furia dell'uomo. Il pensionato trevigiano, fino a oggi incensurato, è stato denunciato per danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti a offendere: in auto aveva una mazza da baseball di legno lunga 80 centimetri.

Intanto sale la preoccupazione sul rincaro della benzina. "In attesa di recepire gli ulteriori aumenti, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e diesel risultano in lieve assestamento all’insù". Lo ha comunicato 'Quotidiano energia', facendo presente che le "quotazioni internazionali dei raffinati ieri" sono state "in calo sul diesel nonostante lo scenario in Medioriente; mentre sulla rete carburanti italiana arrivano nuovi rialzi". A intervenire è stata "in particolare Eni che rincara di due centesimi il prezzo raccomandato del diesel".