Aria condizionata, il trucco dello straccio: come raffreddare l'auto e consumare meno

Con temperature così elevate, è quasi impossibile stare in coda in automobile senza aria condizionata. Allo stesso tempo però troppo aria ha le sue preoccupanti conseguenze come l'aumento del consumo. Un dettaglio non da poco visto i rincari del carburante. La soluzione? Un panno. Proprio così, basta un panno bagnato appoggiato alla ventola per rinfrescare contenendo i consumi. Così facendo il soffio sarà subito fresco senza dover ricorrere all'impostazione delle temperature più basse.

Per questo nelle giornate più calde è bene ricordarsi di tenere in macchina una bottiglia d'acqua e un panno. Non solo, per evitare spiacevoli mancamenti, il conducente deve sempre mantenersi idratato e fermarsi in zone ombreggiate se inizia ad accusare la botta di calore. Un altro ottimo consiglio è quello di proteggere il cruscotto dal sole ed evitare che le parti del mezzo si surriscaldino, così come l'ambiente interno.

Tutte ottime soluzioni per combattere le temperature da record che stanno attraversando tutta Italia. Neppure le brevi piogge sembrano portare un po' di fresco. Stando alle previsioni degli esperti, infatti, qualche piccolo rovescio potrà verificarsi intorno al 27 luglio. Ma nulla che possa portare il termometro sotto i 37 gradi o, addirittura in certe città, sotto i 40.