Benzina, clamoroso al distributore: da oggi a dicembre... la rivoluzione del pieno

Accise sui prezzi di super e diesel congelate. Sarebbe questa l'ipotesi sul tavolo del governo, che sta già lavorando al decreto Aiuti bis. La bozza dovrebbe arrivare entro la settimana a Palazzo Chigi, mancano solo i dettagli. Tra i vari provvedimenti, come accennato, una nuova proroga del taglio di 30 centesimi delle accise sui carburanti. Lo sconto è stato da pochissimo fatto slittare fino al 21 agosto ma - ha spiegato il viceministro dell’Economia Laura Castelli - "si sta lavorando per arrivare fino alla fine dell'anno". Questo non basta comunque al Codacons, che tuona: "Un'eventuale proroga del taglio delle accise sulla benzina è un provvedimento che non risolve l'emergenza prezzi in Italia e non affronta in modo adeguato il problema carburanti.

La sforbiciata non riguarda solo i carburanti. Tra gli obiettivi dell'esecutivo il taglio dell'Iva sui prodotti alimentari e, in particolare, ai beni di prima necessità. Quasi certo il taglio dell'aliquota dal 10 al 5 per cento su carne e pesce, mentre potrebbe venire azzerata per beni come il pane e la pasta, Anche in questo caso il taglio potrebbe durare 2-3 mesi.

Infine si punta alla proroga del bonus di 200 euro. Andando incontro ai sindacati, il bonus potrebbe arrivare anche con il taglio dell'Iva. Proprio il bonus per i redditi sotto il tetto dei 35 mila euro sarà al centro degli incontri riprogrammati per mercoledì 27 luglio tra il governo - al tavolo anche il premier Mario Draghi - e le parti sociali.