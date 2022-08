Pensioni, chi non avrà l'aumento: la cifra che ti frega

Attilio Barbieri 05 agosto 2022 a

Diciassette miliardi. A tanto ammontano gli stanziamenti messi in campo con il Decreto aiuti approvato ieri dal governo. Per la precisione «15 miliardi legati al decreto cui se ne aggiungono altri due con misure collegate», ha puntualizzato Mario Draghi in conferenza stampa. «Risorse che si aggiungono», ha aggiunto il premier, «ai 35 miliardi già stanziati da questo governo per fronteggiare le emergenze economiche. In pratica due punti di Pil». Ecco i capitoli principali contenuti nella misura.

PENSIONI E CUNEO L'anticipo a ottobre della rivalutazione delle pensioni del 2% sarà riconosciuto agli assegni fino a 2.692 euro. Cresce, rispetto alle bozze circolate fino a ieri mattina, la sforbiciata al cuneo fiscale dall'1 all'1,2% portandola nel secondo semestre dallo 0,8% al 2% complessivo. Il taglio del cuneo vale 1,2 miliardi, mentre la rivalutazione delle pensioni vale 1,5 miliardi. Le misure avranno validità fino al 31 dicembre di quest' anno. Toccherà al nuovo governo prorogarle o sostituirle con interventi di natura diversa.

BOLLETTE E CARBURANTI Confermato anche per il quarto trimestre dell'anno l'annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kilowattora. Rafforzato il bonus sociale per energia elettrica e gas per i clienti domestici economicamente svantaggiati e i clienti domestici in gravi condizioni di salute. L'obiettivo è quello di «mantenere inalterata rispetto al trimestre precedente la spesa dei clienti agevolati». Prorogata anche la sforbicia ta di 30 centesimi sulle accise di benzina e gasolio per auto trazione. Sospese le modifiche unilaterali ai contratti da parte dei gestori fino al 30 aprile 2023. Qualora si rendesse necessario, il governo è pronto a intervenire ulteriormente, ha precisato Draghi sempre in conferenza stampa.

BONUS Confermati pure il bonus psicologo e il bonus trasporti. Per il primo sono stati stanziati nel decreto 15 milioni di euro aggiuntivi. Per il secondo ulteriori 101 milioni di euro. Sale a 50 euro il bonus decoder e spuntano 10 milioni per la visione della tv nelle comunità montane escluse dalla copertura. Viene istituita la figura del "docente esperto", che guadagnerà 5.650 euro in più all'anno. Il bonus di 200 euro per i lavoratori dipendenti con redditi entro 35mila euro lordi l'anno viene esteso alle categorie escluse nella prima parte dell'anno e ai lavoratori sportivi.



WELFARE AZIENDALE Limitatamente al periodo d'imposta 2022 non concorro no a formare il reddito le somme erogate o rimborsate ai di pendenti dai datori di lavoro per il pagame delle utenze domestiche d luce, gas e qua entro il li complessivo di 516,46 euro.



EX ILVA Arriva la norma annunciata mercoledì dal ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti su ex Ilva: Invitalia è «autorizzata a sottoscrivere aumenti di ca pitale o diversi strumenti, co munque idonei al rafforzamento patrimoniale della società, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, ulteriori rispetto a quelli previsti ai precedenti periodi e fino all'importo complessivamente non superiore a un miliardo di euro». AGRICOLTURA Previsto lo stanziamento di 194,41 milioni di euro per estendere il credito di imposta per i carburanti per l'attività agricola e della pesca anche su gli acquisti effettuati nel terzo trimestre 2022. Il fondo per fronteggiare l'emergenza siccità è aumentato di 200 milioni.