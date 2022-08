Torino, "dimostri che è viva": la lettera dell'Inps alla pensionata

04 agosto 2022 a

"Dimostri che è viva": l'Inps avrebbe bloccato la pensione a una 70enne di Balangero in provincia di Torino, considerandola deceduta. Cosa in realtà non vera. La signora lo ha scoperto dopo aver chiamato in banca per chiedere spiegazioni sul mancato accredito. "L'Inps ci ha comunicato che lei è morta", le hanno detto al telefono. Peccato però che la persona deceduta sia un'altra, omonima. Intanto però la pensionata non sarebbe ancora riuscita a risolvere la questione.

Come racconta La Stampa, la donna è un'ex insegnante di Balangero, in pensione dal 2004. Secondo il suo racconto, all'Inps risulta morta dal 15 giugno e ora deve dimostrare di essere ancora in vita. "Ho dovuto chiedere al comune di produrre e rilasciarmi quella che si chiama Dichiarazione di esistenza in vita. Poi l'ho spedita - insieme alla fotocopia della mia carta d'identità - alla banca, altrimenti mi avrebbero bloccato il conto corrente", ha detto la 70enne al quotidiano.

"Il 14 luglio ho mandato tutto anche all'Inps, sia di Torino che alla sede di Roma - ha continuato la 70enne -. Questo sempre tra una telefonata e l'altra, sperando che l'iter si sbloccasse". E invece niente: "Ora sono già due mesi che non percepisco la pensione", ha concluso in preda allo sconforto.