Supermercati, ecco il più conveniente: come risparmiare 3mila euro

01 settembre 2022 a

a

a

A fronte di una inflazione che non si arresterà e per scoprire i supermercati più economici dove poter fare la spesa a prezzi più contenuti, Altroconsumo ha pubblicato la sua "classifica" annuale. I dati esaminati riguardano 1.171 punti vendita di 67 città italiane, tra ipermercati, supermercati e discount. Se si scelgono i supermercati giusti una coppia con due figli può risparmiare fino a 3.350 euro all’anno rispetto a quanto spende mediamente (8.550 euro secondo Istat), comprando i prodotti meno cari nei discount risultati più economici, che come riporta il Corriere della Sera che ha pubblicato la ricerca di Altroconsumo, sono Aldi ed Eurospin.

Spegnete questo e la bolletta si abbatte: cosa fare in pochi istanti

Altroconsumo ha stilato diverse classifiche: una per la spesa mista (iper e super e al discount), una per la spesa con i prodotti più economici sullo scaffale, una con i prodotti di marca, una per i prodotti a marchio commerciale (private label).

Al top della classifica per la spesa mista (in iper e supermercati) troviamo Famila Superstore e Dok come insegne di supermercati e ipermercati più economiche. Diversamente, Carrefour e Bennet sono in fondo alla classifica, in quanto più costose dell’11-12%. Per quanto riguarda la classifica della spesa mista al discount al primo posto c’è Eurospin, dove si risparmia fino al 16% rispetto al discount più caro, che è Todis.

Lo scontrino? Ecco le 7 regole d'oro per tagliarlo (per sempre)

Ai primi 7 posti nella classifica della spesa con i prodotti più economici si posizionano solo discount, in cima Eurospin e Aldi, quest’anno a pari merito, i cui prezzi sono più bassi del 34% rispetto all’ultima insegna classificata, Carrefour Market. Alle spalle dei discount troviamo i supermercati Esselunga Superstore ed Esselunga, con prezzi mediamente più alti del 9 e 12% rispetto a quelli dei discount.

Per quanto riguarda i prodotti di marca da Esselunga è possibile risparmiare fino al 9% rispetto alla costosa Carrefour Market, che si posiziona all’ultimo posto. Mentre per i prodotti a marchio commerciale, Carrefour è prima nella graduatoria del 2022 scalzando Conad. I meno economici sono Bennet, Eurospar ed Esselunga.