Gedi verso il processo, "truffa sui baby pensionati": bomba sulla gestione De Benedetti

Una bomba su gruppo Gedi, in primissima linea nel fare campagna elettorale contro il centrodestra: i magistrati infatti sono pronti a chiedere il rinvio a giudizio per i dirigenti e per la sua società.

Come spiega Il Fatto Quotidiano, la procura di Roma ha notificato nelle ultime settimane avvisi di chiusura delle indagini a decine di dipendenti ed ex dipendenti. Gedi è editore, tra gli altri, di Repubblica, Stampa e Secolo XIX). Le indagini riguardano la gestione di Carlo De Benedetti, che ha ceduto il gruppo a fine 2019 ad Exor della famiglia Agnelli.

Le accuse sono pesantissime: si va dalla truffa aggravata ai danni dello Stato per aver indotto l'Inps in errore, all'accesso abusivo a sistema informatico e fino alla responsabilità amministrativa da reato. Il punto è che per massimizzare i profitti, all'epoca Gedi avrebbe mandato in pensione anche dipendenti sotto ai 55 anni, che insomma non ne avevano diritto. I quattro principali indagati sono Monica Morandini, oggi ad del gruppo Cir, il capo delle risorse umane Roberto Moro, il suo vecchio vice Romeo Marrocchio e il direttore generale della divisione Stampa nazionale, Corrado Corradi.