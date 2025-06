L'Inps volta pagina: welfare e diritti spiegati ai giovani

Nasce “INPS per i giovani”. Non è solo una campagna di comunicazione e sensibilizzazione, è molto di più. È una iniziativa strategica, di ampio respiro, che vuole rispondere ad una esigenza tanto forte quanto, troppe volte, sottovalutata: quella di costruire un rapporto nuovo tra i giovani e la società italiana, il suo sistema di welfare, le sue istituzioni. Un rapporto oggi difficile, caratterizzato da distanza, indifferenza, sfiducia. A dimostrarlo sono i dati. Tra i tanti quello che ci dicono che l’81% dei giovani giudica inadeguato il livello di sensibilità e attenzione delle Istituzioni verso le loro esigenze (Agenzia Italiana perla gioventù, Rapporto Eures 2024) o quello per cui i giovani identificano l’INPS con “ le pensioni” ignorando tutti i servizi che li riguardano anche direttamente (sondaggio Radioimmaginaria).

NUOVE GENERAZIONI

«Per questo – spiega il presidente Gabriele Fava- creare un rapporto di vicinanza, attenzione, fiducia tra le nuove generazioni e le istituzioni è fondamentale per tutti, non solo per i giovani. In questo ambito l’Istituto svolge un ruolo centrale perché proprio attraverso l’INPS i giovani possono trovare risposte alle loro domande e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità nazionale. E’ una sfida che ci appartiene e il progetto INPS per i giovani vuole affrontarla in modo nuovo, con l’impegno dell’Istituto a ridefinire il proprio ruolo nel futuro delle nuove generazioni e del loro rapporto con la società italiana». Vogliamo, prosegue, porre i giovani al centro, far crescere la loro cultura previdenziale, informarli sui loro diritti e sulle modalità di accesso ai servizi. Il tutto perché possano gestire al meglio il proprio futuro».

Ma a chi si rivolge il progetto, con quale messaggio, con quali strumenti? In termini di età il progetto si rivolge a tutte le persone tra i 18 e i 34 anni, quindi a cavallo tra Gen z e millenials. In termini invece di condizione sociale l’obiettivo è coinvolgere assolutamente tutti: studenti, lavoratori, disoccupati, inoccupati. Particolare attenzione viene data ai cosiddetti NEET, giovani che non studiano e non cercano lavoro.

L’obiettivo non è solo quello di informare e sensibilizzare ma anche di permettere ad ogni giovane di accedere ai servizi che lo interessano, in questo senso grande importanza viene assegnata alla sinergia con il SIISL (Sistema Informativo per l’inclusione Sociale e Lavorativa).

Il messaggio chiave è riassunto nel claim della campagna: “ Insieme per il tuo futuro”. Un concetto spiegato in modo semplice e coinvolgente attraverso un linguaggio innovativo basato su ascolto, dialogo e responsabilizzazione. Un linguaggio chiaro, diretto lontano da toni burocratici e formali, capace di stimolare interesse e partecipazione.

Questo il testo base della campagna: «Essere giovani non è sempre facile, ci sono difficoltà da affrontare, scelte da fare, decisioni da prendere. INPS è insieme a te. Per farti conoscere i tuoi diritti sociali e previdenziali e darti gli strumenti più utili per essere, e diventare, ciò che vuoi». Accompagnato da un invito diretto ad esser parte attiva: «Scopri. Scegli. Sali a bordo».

SCELTA VISIVA

Innovativa anche la scelta visiva. Le immagini, elemento caratterizzante della campagna, rappresentano le quattro categorie a cui ci si rivolge: lavoratori, studenti, inoccupati e disoccupati. I giovani ritratti sono scontornati, presentati in pose naturali che catturano l'autenticità del loro quotidiano. Un elemento distintivo è che i ritratti sono stati realizzati attraverso l’ intelligenza artificiale, conferendo alle immagini uno stile iperrealista.

Questo approccio enfatizza i dettagli e le espressioni, creando un impatto visivo forte e immediato che accentua la realtà di ciascun soggetto. Naturalmente il messaggio base sarà articolato su tutti gli strumenti e le iniziative che verranno messe in campo. Vediamo le principali.

GLI STRUMENTI

Portale e app: creazione di spazi dedicati sul portale e app mobile INPS per consentire ai giovani di accedere a informazioni dedicate su servizi di welfare e ai servizi.

Social network: campagne sui social media con linguaggi e visual semplici e immediati, campagne con influencer e testimonial.

Campagne sul territorio: iniziative locali e attività di sensibilizzazione in spazi pubblici attraverso affissioni, comunicazioni massive cartacee e digitali, giornali e riviste, materiali informativi presso sportelli INPS, CAF e patronati.

Eventi e collaborazioni per creare un dialogo diretto con i giovani sulle tematiche del welfare: eventi e workshop nelle scuole, nelle università, nei centri giovanili; partnership con associazioni giovanili. Radio e podcast con contenuti audio dedicati, format innovativi e linguaggi vicini ai giovani, approfondendo temi di welfare attraverso interviste, storie di vita e dibattiti con esperti e ospiti di rilievo.

È stato realizzato anche un video interattivo da utilizzare sia in rete che negli incontri pubblici. «Il progetto INPS per i giovani – commenta Fava- vuole essere un cambio di paradigma: dare ai giovani, finalmente, tutta l’attenzione che meritano. Vogliamo rendere ogni giovane protagonista del proprio futuro. Non spettatore passivo di un sistema, ma parte attiva di una comunità che non lascia indietro nessuno».