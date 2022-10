Bollette, quanto costerà in più la luce per la tv

06 ottobre 2022 a

Se in generale nei tre mesi che ci separano alla fine dell'anno le tariffe della maggior tutela cresceranno del 59 per cento, un salasso è in arrivo per gli apparecchi come tv e decoder. Assoutenti ha elaborato un'analisi per il Corriere della Sera "splittando" il conto per elettrodomestico immaginando una famiglia di tre persone tenendo in conto anche la spesa per gli apparecchi lasciati in stand-by.

Quanto emerge è inquietante perché i costi raddoppiano nonostante gli "oneri generali di sistema", che fino a poco tempo fa gravavano per le bollette dell'elettricità per il 20 per cento del costo finale, siano stati azzerati dal governo. Altrimenti, a oggi, il conto sarebbe ancora più alto. Il televisore infatti passa da 56,4 euro a 125,4 euro da qui a dicembre, il phon (che consuma molto) da 77,2 euro a 171,6 euro. Il costo del frigorifero cresce da 89,1 euro 198, la lavastoviglie da 65,3 euro 145,2, il computer da 28,2 euro 62,7.

Cosa fare per contenere i costi? Il suggerimento è innanzitutto di sostituire tutte le lampadine presenti in casa con lampadine Led. In secondo luogo di acquistare solo elettrodomestici ad alto risparmio energetico (classe A+++). Infine di tenere alcuni accorgimenti come il funzionamento a pieno carico e accensione nelle ore serali o notturne quando la tariffa è ridotta.