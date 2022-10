Maschio Gaspardo, 400 euro per ogni dipendente

18 ottobre 2022 a

In un momento storico molto delicato a causa dell’aumento del costo della vita, Maschio Gaspardo, azienda veneta leader nel settore delle macchine agricole, ha deciso di fornire un aiuto concreto ai propri dipendenti attraverso un contributo di 400 euro ciascuno.

In particolare Maschio Gaspardo ha aumentato il plafond dedicato al welfare aziendale da 200 a 600 euro per il 2022, agli oltre 1.000 lavoratori delle sedi italiane del gruppo (Campodarsego e Cadoneghe nel padovano, Concordia Sagittaria in provincia di Venezia, Morsano al Tagliamento in provincia di Pordenone e Cremona).

"Abbiamo voluto dare un aiuto concreto a chi lavora con noi - ha dichiarato Mirco Maschio, presidente del gruppo -. Questa è una scelta condivisa con nostro amministratore delegato Luigi De Puppi, per supportare i nostri dipendenti che subiscono il vertiginoso aumento dei prezzi delle bollette, della spesa e del caro vita. L’aumento del plafond welfare è un’iniziativa che Maschio Gaspardo ha deciso di attuare con entusiasmo per dare un contributo alle persone che ogni giorno si impegnano in azienda".

Con la piattaforma welfare dedicata è possibile sostenere diversi costi come ad esempio servizi per la salute, spese scolastiche, socio assistenziali e infine voucher carburante o per la spesa al supermercato. "Vogliamo essere a fianco delle famiglie dei nostri dipendenti aiutandoli a contrastare il caro vita che speriamo possa rientrare a breve - ha aggiunto Andrea Maschio -, vicepresidente di Maschio Gaspardo e presidente di Maschio Holding Spa -. Il portale dedicato al welfare offre numerose opportunità di scelta, e questo è sicuramente un vantaggio per i nostri dipendenti. Attualmente è stata introdotta anche la possibilità di chiedere il rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale".