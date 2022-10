Bollette, frequenze telefoniche spente di notte: chi rischia

28 ottobre 2022 a

a

a

La crisi energetica mette in difficoltà anche Iliad, che adesso cerca di adottare nuove misure in nome del risparmio. Il piano punta all'ottimizzazione energetica con l'obiettivo di ridurre i consumi. L’iniziativa principale, come si legge sul Corriere della Sera, prevede lo spegnimento notturno di alcune frequenze della rete mobile. Cosa che non dovrebbe provocare molti disagi, visto che di notte le frequenze dovrebbero essere meno affollate. Questa misura prevede risparmi dal 5% al 10% del consumo energetico di ogni sito radio.

Bollette, taglio secco del 20% e subito: un precedente clamoroso

Ma non è tutto: Iliad ha fatto sapere che ridurrà anche i consumi relativi all'illuminazione interna ed esterna dei suoi punti vendita negli orari di chiusura. Poi un intervento riguarderà pure le Simbox, i distributori automatici di Sim di Iliad: verranno resi inattivi durante la notte. Il risparmio? Dovrebbe aggirarsi attorno al 40%.

Bollette alle stelle? Striscia svela lo schifo di Stato: come ci sfregiano

Intanto, a tutela degli utenti, è intervenuta l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), che ha chiesto alle società di telecomunicazioni di dettagliare i loro piani di risparmio energetico. In particolare - come riporta Reuters - andrà esercitata "un’attività di vigilanza preventiva sulle eventuali misure di contenimento energetico predisposte dagli operatori di rete di comunicazione elettronica per il prossimo periodo e i possibili impatti sui servizi di comunicazione elettronica".