Bollette, "come risparmiare 1.350 euro": il report che cambia tutto

Risparmiare? Si può. A svelare i trucchi e gli accorgimenti per rendere meno salate le bollette è uno studio proveniente dal Regno Unito. La ricerca promette di far risparmiare addirittura 1.350 euro l'anno. Partendo dal presupposto che elettrodomestici più obsoleti consumano maggiormente, scegliere oggetti nuovi per la cottura arriva a far "guadagnare" ben 260 euro. Ma non solo, perché un altro importante escamotage è abbassare la temperatura dei termosifoni. Così facendo si arriva a mettere in saccoccia circa 230 euro. Occhio anche all'uso prolungato dell'acqua calda durante bagni e docce. Altrettanto importante posizionare il termostato di una caldaia settato a un valore non superiore ai 50 gradi ed essere veloci nel lavarsi. Se sotto al getto dell'acqua si sta massimo 4 minuti, il risparmio oscilla tra i 130 e 115 euro, totale 245 euro.

Altra intuizione? Il "cooking batch", ossia evitare il consumo del gas quotidiano cuocendo dei cibi soltanto una volta a settimana per poi conservarli e riscaldarli all'occorrenza. Una pratica che permetterebbe di accantonare 130 euro l'anno sulle bollette. Ben più semplice la tecnica dell'acqua che bolle: con un coperchio e acqua già calda messa in pentola si possono risparmiare 53 e 52 euro, quindi poco più di 100 euro in un anno.

Poi ancora: evitare la centrifuga della lavatrice consente di risparmiare circa 90 euro ai quali si possono aggiungere circa 78 euro se si stacca la spina a lavastoviglie, televisori e quegli apparecchi in stand-by h24. Infine, ecco il consiglio sui lavaggi: quasi 50 euro possono essere risparmiati sulle bollette se si utilizza la lavatrice a 30°C e soltanto a pieno carico.