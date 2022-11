Superbonus bloccato, si scatena il caos alle Poste: cosa sta accadendo

08 novembre 2022 a

Poste Italiane ha chiuso i rubinetti per quanto concerne la cessione dei crediti sul Superbonus. La notizia era nell’aria da tempo, ma adesso è diventata ufficiale: “Il servizio di acquisto di credito d’imposta ai sensi del DL 19 maggio 2020 n.34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020 n.77 e s.m.i., è sospeso per l’apertura di nuove pratiche”.

Nella nota si legge anche che è ancora “possibile seguire l’avanzamento delle pratiche in lavorazione e caricare la documentazione per quelle da completare”. L’annuncio di Poste Italiane è arrivato dopo le recenti cinque sentenze della Corte di Cassazione che hanno messo in evidenza una nuova lacuna del meccanismo di cessione dei crediti edilizi. Lo stop non riguarda soltanto il Superbonus, ma anche ogni tipo di incentivo relativo all’edilizia: potrebbe però essere temporaneo e non definitiva. Si attende di riallineare la piattaforma alle nuove modifiche normative sopraggiunte al meccanismo della cessione del credito, ma soprattutto di conoscere i nuovi interventi legislativi del governo di Giorgia Meloni.

“Il 90% è più di un’ipotesi - ha dichiarato Federico Freni, sottosegretario all’Economia - ed è allo studio l'estensione per le unifamiliari per cui c'era il termine del 30 settembre, termine che si può riaprire per le fasce di reddito che ne hanno realmente bisogno. Ci sarà un nuovo intervento sui crediti, qualcosa per sbloccarli in modo definitivo. Se c'è una cosa che non è accettabile è che questa normativa cambi ogni mese e mezzo, questo non ce lo possiamo più permettere. Troveremo una soluzione per dare respiro a queste imprese, ma questo respiro non può essere un bagno di sangue per le casse dello Stato”.