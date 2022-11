Contro il caro energia, ecco il nuovo Energy Storage System firmato Bluetti

10 novembre 2022 a

La crisi energetica ha già mostrato i suoi effetti sul piano economico, facendo lievitare i costi delle bollette in modo incontrollato, ma il picco arriverà a breve. Il freddo è infatti alle porte e, come avviene ogni anno, porterà a un aumento della richiesta di energia che andrà a incidere negativamente, in assenza di soluzioni alternative, sia sul bilancio mensile di famiglie e imprese, sia sulle scorte di energia, le quali rischiano di esaurirsi prima della fine dell'inverno. Molti Paesi hanno già iniziato a prendere provvedimenti, studiando soluzioni che consentano di ridurre il rischio di blackout energetico e contenere i prezzi di questo bene essenziale. Anche alcune aziende impegnate nella produzione di soluzioni per la produzione o l'accumulo di energia provano a dare il loro contributo per rendere la situazione meno grave e più gestibile. Tra queste troviamo Bluetti, azienda leader del settore che ha annunciato l'uscita di un nuovo accumulatore di energia solare, ancora più potente e affidabile, composto dall'ESS (Energy Storage System) EP600 e delle batterie di espansione B500, i quali permettono di arrivare a un accumulo massimo pari a 79kWh.

Chi è Bluetti

Bluetti è un'azienda specializzata nel settore dell'energia green e sostenibile, sempre attenta al benessere e al futuro del pianeta, e oggi attiva in oltre 70 Paesi in tutto il mondo. Attiva da oltre 10 anni in ambito industriale, sta oggi lavorando a numerosi progetti volti a portare sul mercato tecnologie che consentano di accumulare e utilizzare l'energia solare, anche in ambito domestico, in modo sempre più efficace ed eco-compatibile. Tutte le informazioni sul marchio e sui prodotti possono essere reperite sul sito web https://it.bluettipower.eu/ .

ESS EP600 + B500: ecco come usarli per ridurre i costi in bolletta

Famiglie e imprese sono sempre più sopraffatte dall'aumento dei costi dell'energia elettrica, i quali stanno causando non pochi problemi, riducendo il potere d'acquisto delle famiglie e costringendo aziende anche storiche a chiudere i battenti o ridurre gli orari lavorativi per abbattere i costi. Per fortuna, alcune soluzioni alternative esistono e Bluetti, con il suo nuovo sistema di accumulo di energia, ce ne propone una davvero interessante, in grado di unire sostenibilità e risparmio. L'EP600 è un Energy Storage System in grado di convertire efficacemente la luce del sole in energia green da utilizzare subito o all'occorrenza. La grande capacità di immagazzinamento consente infatti di avere a disposizione una scorta di energia da utilizzare anche in momenti successivi, quando il sole è già tramontato, magari per far fronte a improvvisi blackout o riduzioni del flusso normale di energia. Quando l'energia in più è davvero tanta, l'utente può inoltre provare a guadagnare qualcosa vendendola alle compagnie elettriche, sempre in cerca di risorse sostenibili da distribuire ai propri clienti. EP600 può anche essere utilizzato da solo, per far fronte a qualsiasi necessità per uso domestico o lavorativo, ma anche in abbinamento all'energia di rete, la quale, per chi dispone di un contratto a fasce orarie, costa di più proprio durante il giorno, ossia quando i pannelli fotovoltaici raccolgono energia da inviare all'ESS.

ESS EP600 e B500, la coppia vincente

L'ESS EP600 riesce ad accumulare, tramite i pannelli fotovoltaici, fino a 6kW; quando viene abbinato a due batterie B500, ossia quelle in dotazione nel kit di base, consente di avere a disposizione circa 10kWh; la ricarica completa avviene in poco più di 2 ore. Abbinato al numero massimo di batterie, ossia 16, l'accumulatore Bluetti permette di avere a disposizione energia sufficiente per alimentare tutti i dispositivi, abbattendo notevolmente il costo in bolletta e riducendo il consumo dell'energia elettrica tradizionale.

Caratteristiche tecniche

Dal single alla famiglia numerosa, tutti potranno trarre benefici dall'utilizzo dell'EP600, l'Energy Storage System modulare che permette di far fronte in modo ottimale al caro energia e a eventuali razionamenti o blackout. Dotato di un inverter di tipo bidirezionale da 6kw a corrente alternata, in quale consente di avere a disposizione una potenza compresa tra i 230 e i 400 V, è in grado di alimentare praticamente tutti i dispositivi elettronici e gli elettrodomestici presenti nelle abitazioni. Grazie alla presenza di un efficiente gruppo di continuità, consentirà di affrontare serenamente i cali di energia, evitando interruzioni nel funzionamento dei vari dispositivi collegati e fornendo alimentazione in backup. La presenza di un inverter ibrido permette all'EP600 di accumulare energia fino al livello massimo, senza bisogno di controller MPPT o inverter fotovoltaici.

Le batterie B500

Le B500 sono batterie LiFePO4, ossia litio-ferro-fosfato, garantite per una durata di 10 anni, in grado di accumulare poco meno di 5kWh di energia l'una e dotate di un sistema di riscaldamento autonomo che ne consente un utilizzo ottimale anche durante la stagione fredda.

Altre caratteristiche

L'EP600 e le batterie B500 presentano una parte esterna in lega d'alluminio che ha permesso loro di ottenere la classificazione IP65, garanzia di protezione dalla penetrazione di liquidi, vapori, polvere, nonché di resistenza a graffi e usura. In caso di utilizzo in ambiente esterno, è preferibile proteggerlo dai raggi diretti del sole. Il rumore prodotto, pari a 50 decibel, è tollerabile e non crea alcun fastidio neanche in caso di utilizzo in ambienti interni. Diversamente da altri sistemi di accumulo simili, l'EP600 non necessita di montaggio a parete, in quanto è sufficiente collegare i cavi per iniziare subito ad accumulare energia e utilizzarla per alimentare i propri apparecchi elettronici.

Da quando si potrà acquistare l'ESS di Bluetti

EP600 e B500 saranno disponibili in Italia, Germania, Spagna, Francia e numerosi altri Paesi a partire dalle 10am del 1° novembre. Il prezzo del kit, comprendente l'EP600, 2 B500 e 10 anni di garanzia, sarà, al momento del lancio e fino al 31 dicembre, di 8999€, con spedizione gratuita. Le batterie B500 aggiuntive potranno essere acquistate, nello stesso periodo di tempo, al prezzo di 3000€ l'una.