Kate Middleton, una tragica notizia mentre William è lontano da lei

Non sono mesi facili per Kate Middleton. Ora la principessa del Galles - che ha annunciato di avere un tumore e di essersi sottoposta a un ciclo di chemioterapia - e la sua famiglia, stanno vivendo un terribile lutto.

Infatti mentre il principe William si trovava in Cornovaglia per impegni istituzionali, Kate Middleton ha ricevuto la bruttissima notizia della morte di Tony Henman, padre dell'ex tennista inglese Tim (numero 4 del ranking mondiale nel 2002). Henman, che aveva 84 anni, era un grande amico della famiglia Middleton, in particolar modo a Carole e Michael, i genitori della principessa del Galles.

Peraltro Tony Henman e sua moglie Jane erano tra gli invitati del matrimonio di William e Kate che è stato celebrato 13 anni fa all'Abbazia di Westminster. Non solo. La stessa Kate Middleton e Tim Henman sono molto amici e spesso la principessa è stata immortalata seduta accanto a lui a Wimbledon. Kate infatti è una grande appassionata di tennis come tutta la sua famiglia e spesso si vede ai tornei. La madre Carole giocava spesso a tennis con la madre di Tim Henman.