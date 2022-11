Conto corrente, l'aumento più odioso: ecco chi verrà spennato

15 novembre 2022 a

Fate molte attenzione ai conti correnti. Come vi avevamo già raccontato su Libero, i costi stanno lievitando. E l'aumento arriva proprio nel momento in cui i saldi sui conti sono i aumento. Come racconta Leopoldo Gasbarro su Nicolaporro.it, secondo gli ultimi dati il 42,8 per cento dei correntisti ha un saldo medio di 10mila euro e in media gli italiani sul conto hanno circa 20mila euro. Secondo un'indagine di Facile.it infatti, ci sarebbe un aumento dei costi sia sul fronte dei conti da sportello, quelli tradizionali che su quelli sul web. E per capire gli aumenti in modo chiaro bisogna vedere l'Indicatore dei Costi Complessivi l'Icc.

Secondo i dati a disposizione nell'ultimo anno sono stati rilevati aumenti che oscillano tra l'8 e il 34 per cento con costi che vanno dai 27 euro ai 152 euro su base annua. A queste cifre vanno poi aggiunte quelle di gestione di carte di credito o di debito. In particolare per quanto riguarda i giovani csi registrano aumenti che vanno come detto dal 34 all'8 per cento.

Per le famiglie l'oscillazione va dal 16 per cento a al 12 per cento. Per le famiglie invece con operatività elevata si va da un incremento del 13 per cento per i conti allo sportello fino al 21 per cento per quelli online. Botta anche per i pensionati con una operatività alta: qui l'incremento è del 12 per cento per il conto tradizionale e del 22 per cento per quello online.