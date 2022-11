Superbonus, sito in tilt: corsa contro il tempo, chi rischia da domani

25 novembre 2022 a

a

a

Il Superbonus è stato modificato con il decreto Aiuti quater dal governo Meloni ma la scadenza fissata a oggi, venerdì 25 novembre, per la consegna della Cila (Comunicazione di inizio lavori) da parte dei condomini per mantenere l’aliquota dell’agevolazione al 110% ed evitare di averla ridotta al 90%, riporta il sito del Corriere, ha creato tensione all’interno della maggioranza che sta studiando se e come dare una proroga per la presentazione della documentazione. Forza Italia ha proposto di slittare al 31 dicembre perché "il termine attuale è impossibile da rispettare e rischia di generare contenziosi sia tra committente e professionisti, sia tra privati e pubblica amministrazione", rivelano alcune fonti azzurre. "Chiederemo lo slittamento di un paio di mesi per consentire di completare positivamente le pratiche in itinere".

In Campania, infatti, a causa delle troppe richieste di accesso, il sito è andato in tilt. Quindi ora le domande di presentazione delle pratiche per accedere al Superbonus edilizio per l’ultimo giorno, il 25 novembre, saranno accettate anche via pec. "Con una decisione irresponsabile il governo ha stabilito che oggi è l’ultima giornata utile per presentare le pratiche del Superbonus", ha tuonato Vincenzo De Luca: "In Campania abbiamo deciso di accettare che le domande possono essere presentate anche via pec anziché sul sito dedicato che si è bloccato nella giornata di ieri dopo aver ricevuto centinaia di domande in un arco di tempo brevissimo".