Crosetto insultato in prima pagina sul "Fatto": "Circo Meloni e omone cannone"

Guido Crosetto finisce nel mirino del Fatto Quotidiano, il giornale diretto da Marco Travaglio, che probabilmente non ha digerito la decisione di prorogare l’invio di armi in Ucraina. Ieri, infatti, dopo il via libera della Camera, il Consiglio dei ministri ha approvato il cosiddetto decreto Nato per prorogare “fino al 31 dicembre 2023" e "previo atto di indirizzo delle Camere", il provvedimento già introdotto dopo l'inizio della guerra dal governo Draghi.

Gli unici contrari alla proroga dell’invio di aiuti militari a Kiev sono i 5Stelle capitanati da Giuseppe Conte. Di qui lo sfregio al ministro della Difesa in una vignetta sulla prima pagina del Fatto. L’ex imprenditore viene ritratto in modo caricaturale. E la sua immagine è accompagnata dalle scritte: “Circo Meloni” e “L’omone cannone”.

Proprio oggi, in un’intervista al Corriere della Sera, il ministro della Difesa è intervenuto per dire che il M5s e Giuseppe Conte non fanno che fomentare odio sulla questione delle armi all’Ucraina: “Conte è troppo intelligente per non capire che sta alimentando l'odio verso persone fisiche, che ha identificato per contrapposizione politica". E ancora: “Tutto quello che questo governo sta facendo nei confronti dell'Ucraina è implementare le decisioni dell'esecutivo Draghi, della cui coalizione Conte guidava il partito maggiore. All'ex premier vorrei ricordare che tutto ciò che è stato inviato negli ultimi mesi a 360 gradi, non solo aiuti militari, è stato deliberato sulla base di cinque decreti definiti dal precedente governo".